朔尔茨拒对乌提供坦克 泽连斯基呼吁德政府别拿“他国”为借口自辩

德国/俄罗斯/乌克兰

德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)本周在接受《纽约时报》采访时表示，德国将继续支持乌克兰，但亦指德方将不会向乌克兰提供基辅方面呼吁的德制坦克。他解释说：“我们正在合作，我们正在与我们的盟友一起做，我们从来没有单独做一件事”。同样在本周，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在接受德国《图片报》专访时呼吁，德国政府不要以美国或其他国家的行为来为拒绝提供坦克的行为辩护。

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朔尔茨在被《纽约时报》记者问及，为什么德国不会向乌克兰提供主战坦克时直奔主题。他回答说，这是一场“非常危险的战争”。乌军最近在对抗2月入侵该国的俄军方面取得了进展，并一直在要求西方国家提供武器增援。但德国拒绝带头提供这种援助。

朔尔茨在接受《纽约时报》时长一小时的采访时说：“我们正在支持乌克兰，我们正在以一种不会升级到俄罗斯和北约之间战争的方式来做这件事，因为这将是一场大灾难。”

到目前为止，战争已经进行了七个月，德方已经承诺向乌克兰提供价值超过7亿欧元的军事援助，包括现代化的防空系统。德国还提供了多种火箭炮装置、先进的火炮和几十门高射炮，这有助于乌克兰最近在战场上取得的进展。但朔尔茨仍然拒绝向乌克兰提供乌方官员一再要求的豹式主战坦克或黄鼠狼步兵战车。

随着乌军在乌克兰南部从防御态势转向进攻态势，其需要坦克来突破防线，并在冬季之前夺回更多领土，正如乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）所说：“解放人民，将他们从种族灭绝中拯救出来”。

就柏林方面的态度，库列巴日前在推特上写道，“没有一个关于为什么不能提供这些武器的合理论据，只有抽象的恐惧和借口”。他问道：“柏林在害怕什么，而基辅却不害怕？”

在接受《纽约时报》采访时被问及这个问题，朔尔茨表现得很不高兴。朔尔茨说：“领导力并不意味着你做别人要求你做的事”。他补充说：“领导力是指作出正确的决定，并且要非常强大。而这就是我正在做的事情。”

朔尔茨说：“我们正在合作，我们正在与我们的盟友一起做，我们从不单独做某件事，而这是我们对一场非常危险的战争的反应方式”。他说：“永远不要只靠自己做一件事，这绝对是明智的”。在采访中，朔尔茨还否认了任何关于美国可能事实上欢迎德国加强并带头对乌提供坦克的建议。

同样在本周，泽连斯基在接受《图片报》专访时直接求助于德国，要求得到来自德方更多的军事支持，特别是：德国的主战坦克。泽连斯基说：“对我们来说，主战坦克意味着我们可以拯救更多的生命。”

泽连斯基指出，乌方对德国提供的军事和财政支持表示感谢，但需要更多的支持来赢得战争。他强调：“装甲技术是一个生存问题，是我们士兵的生存问题。”

泽连斯基还呼吁德国政府不要以美国或其他国家的行为来为拒绝提供坦克的行为辩护。他向德国政府喊话：“你们是独立于其他国家的”。他补充说：“德国是欧洲最强大的经济体，所以德国也可以树立一个好榜样。”

泽连斯基还透露，他与朔尔茨的电话交谈偶尔会很大声。泽连斯基说：“我是一个非常直接的人。这不仅是因为我的性格。它也节省了解决问题的时间”。

泽连斯基提到：“在（与朔尔茨的）通话中，我经常非常直接，因为我不理解某些步骤；有的情况下，墙壁都在摇晃。”

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