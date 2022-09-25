美国安顾问警告：若在乌克兰使用核武器将给俄罗斯带来灾难性后果

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美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）9月25日在受访时警告说，如果俄罗斯在乌克兰使用核武器，将对俄方产生“灾难性后果”，并将得到美方决定性的回应。他还指出，如果克林姆林宫完成其对乌克兰领土（顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松以及扎波罗热）进行的虚假入俄公投，美国及其盟友将对俄罗斯实施进一步的制裁。

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遭俄军占领的乌克兰东部及东南部顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个州从9月23日至27日开始举行入俄公投。七国集团当日发表声明，作出强烈谴责，并表示永远不会承认这场虚假的公投，以及俄罗斯对乌克兰领土的吞并。

沙利文周日在接受美国全国广播公司（NBC）《与媒体见面》节目专访时，被主播托德(Chuck Todd) 问道：“我们看到了俄罗斯组织的这些虚假的公投，试图从乌克兰吞并领土。我们已经看到了普京颁布法令征兵平民，以动员额外的30万军队。那么，基于这两个事态发展，美国当下对普京为何采取这些行动的评估是什么，这是否是他在这场战争中失败的标志？”

沙利文回答说：“在提前三天通知的情况下举行虚假的全民公投，并争先恐后地征召数十万人，这些人需要接受训练和组织，这不是力量的象征。这不是一个自信的标志。恰恰相反，这是一个迹象，表明他（普京）在乌克兰挣扎得很厉害，俄罗斯军队挣扎得很厉害，他没有很多选择了，因为他真的不希望不得不全面动员。他知道，一旦他下令全面动员，（俄罗斯）这个国家就会出现一些动荡，我们现在就看到了这方面的图像和场景。因此，俄军陷入困境，乌军在战场上取得了进展，在俄罗斯人继续试图推进的地区阻止他们取得进展。但这并不意味着危险已经结束。”

沙利文说：“危险是非常真实的，而且仍然与我们同在，因为正如你们刚才从拜登总统那里听到的那样，普京仍然打算消灭乌克兰人民，他不相信乌克兰应该有存在的权利。所以他将继续采取行动，而我们必须继续提供武器、弹药、情报和我们能提供给乌克兰人的所有支持，因为乌克兰人在捍卫他们的土地、自由和民主。”

托德说：“德国总理朔尔茨（Olaf Sholz）本周早些时候告诉我，虚假公投将会有严重后果。他说，显然没有人会承认俄方对这些领土的控制，诸如此类。但朔尔茨所指的后果是什么？有什么他没有提到的，会因为俄罗斯进行这些虚假的公投其将受到的影响吗？”

沙利文说：“七国集团——包括美国和德国在内的世界先进民主国家集团的领导人实际上于周五在这些正在进行的虚假选举的投票，所谓的投票开始后，发表了一份声明。在那份声明中，他们重申会有后果，并明确指出，这将包括额外的强化制裁，包括对俄罗斯以外的支持俄罗斯战争机器或支持这些虚假公投或支持俄罗斯吞并努力的实体和公司的制裁。因此，你将在未来几天看到这一点。如果俄罗斯跟进此事，美国将在未来几天有进一步的宣布。当然，这只会使我们加倍努力，向乌克兰提供其在这场冲突中获胜所需的装备和武器。”

托德问道：“我想问题是，为什么要这样，为什么要在这里搞战略模糊？为什么不划出一条公开的界限？如果他（普京）公开威胁使用核武器，为什么不发出一个公开的信息，我相信欧洲和乌克兰的人民会喜欢听，指出：你越过这条线，当心点，麻烦就要来了，普京先生？”

沙利文表示：“让我直说吧。如果俄罗斯越过这条线，将给俄罗斯带来灾难性的后果。美国将作出决定性的回应。现在，在私下渠道中，我们已经更详细地说明了这将意味着什么，但我们希望能够有可信度，直接与俄罗斯的高级领导人交谈，并为他们说明后果将是什么，而不是公开地进行修辞上的针锋相对。但我们将毫不犹豫地公开说，对俄罗斯来说将有灾难性的后果。”沙利文指出，如若俄方使用核武器，美国和盟友将作出果断的反应。

就其口中“灾难性的”定义，沙利文表示：“俄罗斯非常了解美国对在乌克兰使用核武器会作出什么反应，因为我们已经为他们阐明了这一点，我今天就不说这个了。但就威慑问题而言，你知道，俄罗斯将作出它的决定，但它将这样做，充分理解美国将作出决定性的回应。从我们的角度来看，我们将继续与他们保持尖锐和明确的态度，以便从我们的角度来看，不会对事情的立场产生误解。”

另就德国总理朔尔茨日前在受访时提到，他认为普京需要为在乌克兰发生的暴行负责，但他还不准备说普京已经失去了合法性，托德提问说：“所有的战争在某些时候都必须以外交方式结束。同时，他（普京）显然被许多人看作是一个战争罪犯。你如何以外交方式结束与一个战争罪犯的战争，而且我猜许多人认为他已经失去了合法性，尽管在这场战争结束之前你不能这样说？”

沙利文说：“正如你所看到的，拜登总统对普京和他在乌克兰犯下的战争罪行、在乌克兰犯下的暴行中的同谋没有吝啬他的言辞。一个人选择了这场战争。一个人在指挥这场战争。一个人要对这场战争负责。这个人就是普京。现在，在同一时间，不仅仅是德国总理表示外交手段必须保持在桌面上。”

沙利文补充说：“乌克兰总统泽连斯基以前说过，最终，这场战争必须通过外交途径结束。但我们同样清楚，你从德国总理那里听到了这一点，必须要有正义。必须要有问责制。我们需要与乌克兰人和国际社会合作，对已经发生的战争罪行和暴行进行问责。在我们做到这一点之前，我们不会休息。对于像俄罗斯这样的国家，这不是易如反掌，但这不是我们将回避的事情。”

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