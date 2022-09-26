布林肯：华盛顿私下公开都警告莫斯科停止核威胁

美国/俄罗斯/乌克兰危机/核威胁

面对俄罗斯总统普京上周再次暗示核威胁，美国国务卿布林肯说美国通过私人和公开渠道呼吁俄罗斯停止在乌克兰战争中谈论核威胁，华盛顿也警告说，使用这种武器将产生 "灾难性 "的后果。

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法新社报道，美国外交部长安东尼-布林肯(Antony Blinken)在周日播出的CBS新闻采访中说："无论是公开还是私下，我们都已经非常清楚地告诉俄罗斯人，停止谈论核武器。”

据布林肯说： "非常重要的是，莫斯科听到了我们的声音，知道后果将是可怕的。"他说，美国一直非常清楚这一点，"任何使用核武器的行为都会对使用核武器的国家产生灾难性的影响，当然，也会对其他许多国家产生影响。”

此前，白宫国家安全顾问沙利文曾警告说，如果莫斯科使用核武器，将产生 "灾难性 "后果。沙利文也说，美国有能力直接在高层（与俄罗斯人）对话，清楚地告诉他们美国的信息是什么，并听取他们的意见。" 他说，这种情况在过去几个月里经常发生，甚至在过去几天里也发生过" ，但为了 "保护他们"，沙利文不愿具体说明所用通信渠道的确切性质。

之所以核威胁议题再次被美国高层提及，是因为俄罗斯总统普京在上周三的一次电视讲话中，说他准备使用其武库中的 "所有手段 "来对付西方，他指责西方想 "摧毁 "俄罗斯，他强调说“这不是虚张声势”。 他的这番言论被认为是暗指不排除使用原子弹。

而华盛顿已经以越来越严厉的语言对莫斯科可能使用核武器发出了几次警告。9月16日，在俄罗斯总统含蓄地发出这一威胁之前，乔-拜登曾说了三遍："不要这样做“。否则俄罗斯将以二战以来从未见过的方式改变战争的面貌。拜登警告说，美国将做出“相应的”反应，但没有详细说明。

华盛顿早些时候曾表示"认真 "对待这一威胁，并承诺作出 "严厉 "回应。

俄罗斯军事理论

俄罗斯和美国是世界上最大的核国家。

俄罗斯的军事理论允许在战场上使用战术核武器来迫使敌人撤退。但俄罗斯的军事理论也规定，如果莫斯科认为是自己的领土受到攻击，就有可能诉诸核打击，法新社指出，乌克兰地区自上周五以来一直在进行是否纳入俄罗斯的“公投”，或许很快就会出现这种情况。

乌克兰总统泽伦斯基则在哥伦比亚广播公司说，他非常认真地对待俄罗斯总统的威胁，依据是他指责莫斯科在欧洲最大的扎波罗热核电站附近进行的打击。

乌克兰总统说普京"他想吓唬整个世界，"而"这些是他核讹诈的第一步”，不是在虚张声势。

核武器在历史上被使用过两次，1945年，美国摧毁了日本的广岛和长崎两座城市，造成20多万人死亡。几天后，日本帝国投降了，结束了第二次世界大战。

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