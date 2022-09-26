普京授予斯诺登俄国公民身份 俄律师：斯诺登未在俄军服役因此不会被动员

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据塔斯社报导，俄罗斯总统普京9月26日颁布总统令，授予美国国家安全局前外包雇员爱德华·斯诺登（Edward Snowden）俄罗斯公民身份。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科表示，普京不打算与已经获得俄罗斯公民身份的斯诺登会面。

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普京签署的相关总统令已被公布在俄罗斯国家法律门户网站上。斯诺登是法令中列出的被授予俄罗斯公民身份的75名外国公民之一。在法令中称：“根据俄罗斯联邦宪法第89 条‘a’款，我决定：接受以下人士俄罗斯联邦公民身份：爱德华•约瑟夫•斯诺登，1983年6月21日出生于美国”。

佩斯科夫当天在被问及普京是否有与斯诺登会面的计划时回答说：“不，没有这样的计划。”此外，斯诺登在俄罗斯的律师库切列纳（Anatoly Kucherena）向俄罗斯卫星通讯社表示，斯诺登的妻子也将申请俄罗斯国籍。该律师表示，斯诺登的女儿在俄罗斯出生，因此也有俄罗斯国籍。报导提及，佩斯科夫指出，斯诺登此前向俄方提交了国籍申请。

库切列纳还对俄罗斯卫星通讯社称，获得俄罗斯公民身份的斯诺登以前没有在俄军中服役，因此他不属于被要求部分动员的人员。报导指，库切列纳分析说：“他没有在俄军中服役，因此，根据我们的现行立法，他不属于现在被征召的公民类别。众所周知，现在正在征召的是曾在军中服役并具备相关专业的预备役人员。然后，他就要按照俄罗斯的法律规定，依法行事。”

华盛顿方面，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周一向媒体表示，美国国务院不知道斯诺登的美国公民身份有任何变化，并补充说华盛顿对这位美国国家安全局前外包雇员的立场没有改变。

普莱斯在周一的新闻发布会上说：“斯诺登先生应该返回美国，在那里他应该像任何其他美国公民一样面对司法”。普莱斯还提及，在获得俄罗斯公民权后，“显然现在他很可能被征召参加俄罗斯在乌克兰的战争”。

美国白宫将对斯诺登公民身份的评论转给了司法部，理由是尚未完成的刑事指控。斯诺登在俄罗斯一直保持低调，偶尔会在社交媒体上批评俄罗斯政府的政策，他在2019年表示，如果保证公平审判，他愿意返回美国。斯诺登本人尚未对被授予俄罗斯公民身份一事发表评论。

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