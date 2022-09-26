泽连斯基：公投是非常危险的信息，普京不打算结束这场战争

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）《面向全国》节目的专访中表示，俄罗斯在乌克兰被占领地区进行的公投宣布结果，“将使我们在任何情况下都不可能继续与俄联邦总统进行任何外交谈判”，俄总统普京“非常清楚这一点”。

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节目主持人布伦南（Margaret Brennan）向泽连斯基提问说：“我想马上问您有关在乌克兰东部发生的这些公投。美国说它们是一个‘虚假’（公投），旨在夺走你们大约15%的领土。如果生活在这些地区的乌克兰人在被问及是否想成为俄罗斯的一部分时回答‘不’，在他们身上将会发生什么？”

泽连斯基说：“非常感谢你的问题。感谢今天有机会与你和美国人民交谈。非常感谢白宫和拜登总统的非常坚定的立场。公投可能导致非常悲惨的时刻。你的问题一开始就有一个答案，是正确的。那些不来参加公投的人，你知道，俄罗斯人可以关掉他们的电，不会给他们一个过正常人生活的机会。俄罗斯强迫人们，把他们扔进监狱。他们强迫他们来参加这些伪公投。还有，俄罗斯还宣布动员。他们强迫人们去战斗，来自临时被占领土的人们（也被征召去战斗）。很多人将被迫这样做。”

泽连斯基说：“然而，这是一个非常低的比例：甚至在那些被迫出现在这个虚假的公投中的人中，我们看到社会上没有人支持这个公投。然而，我看到了其他的威胁，当他们完成，如果他们成功地进行这些公投。选票已经（提前）准备好了。”

泽连斯基说：“俄罗斯政府可以正式宣布公投已经完成，并将宣布结果。这将使我们在任何情况下都不可能继续与俄联邦总统进行任何外交谈判，而且他非常清楚这一点。我已经公开谈到了这一点。我认为这是普京总统发出的一个非常危险的信号，告诉我们——普京不打算结束这场战争。这就是正在发生的事情。”

布伦南问道：“拜登政府的整个政策都是围绕着避免与俄罗斯的直接冲突而制定的。一旦发生这种吞并，它是否会改变这种动态？”

泽连斯基问：“动态将在哪里发生变化，你具体指什么，什么样的动态？来自美国支持的动态？”

布伦南解释说：“俄罗斯是否以此为借口，说其正在受到攻击，因为西方正在向乌克兰提供武器，如果俄罗斯正在夺取乌克兰东部以吞并它？”

泽连斯基说：“是的，正是如此。这是正确的。他（普京）知道。他感觉到了，他的军事领导层也向他报告。普京知道他正在输掉这场战争。在战场上，乌克兰已经夺取了主动权。他无法向他的社会解释为什么，他正在寻找这些问题的答案。他的社会不明白，这是世界上什么样的第二强军队，没有能力赢得和击败乌克兰。”

泽连斯基说：“此前，普京总统说他们将在三天内赢得乌克兰，但现在已经第七个月了。今天，自从俄罗斯试图占领乌克兰，但他们没能占领，已经七个月了。而现在他（普京）必须证明自己。他必须采取措施来证明自己。他说：‘看，让我们来看看。我并不害怕乌克兰。这是一次特别行动，但现在是在俄罗斯。这是我们的领土。看，我们进行了公投。现在，是西方在攻击俄罗斯。现在，西方人攻击我们的领土。我们已经让（公投当地）社会加入了俄罗斯，这个社会想和俄罗斯在一起’。”

泽连斯基说：“而且你看，他（普京）已经完成了他已经宣布了动员。它过去是隐藏的。现在，你看到动员已经公开宣布了。几个月来，他们一直在秘密地进行动员。但是现在，俄罗斯承认，他们的军队已经没有能力与乌克兰作战了。他们的高层军官已经在乌克兰的我们的战场上被杀。他们没有想到从我们这里遭到的抵抗。”

布伦南问道：“普京继续炫示使用核武器的威胁。您把这称为核讹诈。您认为他现在是在虚张声势吗？”

泽连斯基说：“听着，也许之前它是虚张声势。现在，它可能是一个现实。让我们看看，什么是核武器或核讹诈的当代用途？他瞄准并占领了我们的（扎波罗热）核电站和安赫德（Energodar）市。这个核电站有六座核反应堆 。而除此之外，几天前，除了这个核电站，他继续进行与我们向欧洲出口电力有关的讹诈。我已经提到过在安赫德市，我们有六个——相当于六个切尔诺贝利核电站的规模。”

泽连斯基说：“几天前，他们开始向另一个核电站开炮。它叫皮夫登尼(Pivdennyi)，即南乌克兰核电站。导弹击中了离核电站300米的地方。该核电站失去了所有的门窗，等等。所以，他想吓唬整个世界。这些是他核讹诈的第一步。我不认为他在虚张声势。我认为世界正在对其进行威慑，遏制这种威胁。我们需要继续对他（普京）施加压力，不允许他继续下去。”

布伦南在采访中还问道：“美国公布了有关俄罗斯将乌克兰人送入‘过滤中心’的情报，估计有数十万乌克兰儿童被带往俄罗斯。强行将孩子与家人分离是否构成种族灭绝？”

泽连斯基说：“这些都是对乌克兰人口进行种族灭绝的可怕因素。我所提到的酷刑。不幸的是，我们还没有收复自2月24日以来被俄罗斯占领的全部乌克兰领土。因此，许多这些酷刑和其他事件仍在我们面前。而且我们说的是大城市。现在，在小城镇，我们发现有成百上千人的坟墓。你能想象，当我们来解除对一个在俄罗斯占领前有30万或50万人口的城市的占领吗？我甚至无法想象那里会发生什么。”

泽连斯基说：“我们掌握关于过滤营、隔离营的所有信息，人们正被用各种手段折磨着。他们施加压力，用电流等方式折磨。除此以外，还有驱逐出境，我不能说确切的数字。我不想撒谎，我想让你知道所有的真相。我不能说，也不能确认数十万儿童被驱逐出境，因为家庭被分开了。部分情况下，一些人被迫留在被占领土上。一些家庭被分离，儿童被迫离开进入俄罗斯。我们不能确认有多少儿童能够留在被占领土上或被迫去俄罗斯。但绝对是真的，有成千上万的这些儿童，我们已经证实了这一点。”

布伦南问道：“进攻性行动比防御性行动更昂贵。白宫正要求国会再提供120亿美元给乌克兰。你们需要这些钱做什么？现在什么是必不可少的？”

泽连斯基说：“我不知道我们是否谈论，如果你谈论将专门给予乌克兰的（120亿美元）全部金额。我不确定。上帝保佑你，如果你说的是正确的。我还没有收到来自这个新发展的细节。我可以肯定地告诉你，现在对我们来说最关键的是什么。这应该是一次攻势，将导致乌克兰领土的去占领化。解除占领对我们非常重要，可以尽可能快地拯救我们的平民。你看到在占领的七个月内发生了什么吗？”

泽连斯基说：“数以千计的人被杀害、被强奸、被折磨。这就是为什么我们需要这种帮助来解除对我们领土的占领，以确保更多的人生存。我不认为这是世界上拯救成千上万生命的最高代价。我非常感谢美国国会的人民，感谢拜登总统，你们在这个问题上工作。而且我也希望看到这个问题得到支持。”

泽连斯基说：“所以从今天起，第一，我们非常感谢‘海玛斯’和其他多管火箭炮，它们使我们有能力进行攻坚。我们的军队抓住了主动权，削减了俄罗斯的技术能力。第二，火炮。炮兵帮助我们拯救我们的战士的生命，我们的战士，他们需要一个机会，从美国以及欧洲获得坦克的供应。”

泽连斯基说：“如果美国将能够显示其领导力，并将能够获得坦克，然后德国和其他欧洲国家将跟随。我认为，如果我们从美国获得坦克，欧洲盟友也会帮助我们用坦克收复乌克兰城市。而不要听信俄罗斯的错误叙述，说为了射击或瞄准俄罗斯而将坦克送给乌克兰，这不是真的。即使我们想这样做，我们的任务是保护我们自己的领土。我们不需要一个外国，我们不需要外国的领土。我们要保护我们的土地，拯救我们的人民。这就是为什么（向我们提供）坦克作为整个世界的榜样非常重要。”

泽连斯基说：“第三点：防空系统。我们绝对需要美国表现出领导力，给乌克兰提供防空系统。我想感谢拜登总统已经作出的积极决定。而对美国国会，我们收到了（挪威）‘国家先进地对空导弹系统’（NASAMS）。这是防空系统。但相信我，这甚至还不足以覆盖民用基础设施、学校、医院、大学、乌克兰人的家。我们为什么需要这些？我们需要安全，以吸引我们的乌克兰人回到家里来。如果它是安全的，他们就会来，在这里定居，工作，并会交税，然后我们的预算就不会有50亿美元的赤字了。”

泽连斯基说：“因此，这对各方来说都将是一个积极因素。因为到今天为止，美国每个月给我们15亿美元，以支持我们的预算来打这场战争。然而，如果我们的人民会回来，而且他们确实非常想回来，他们有很多动力，他们会在这里工作。然后美国将不必继续，给我们这种支持。我很抱歉，我使用这种关于战争的语言，但这将是一个双赢的局面。对美国来说，这将是巨大的节约，但对我们来说，这将是一个确保我们的领土并使我们的人口安全的机会。”

布伦南问道：“我们正在进入那些寒冷的冬季，以及可能发生的全球经济危机。您相信西方会提供你们需要的财政支持吗？”

泽连斯基说：“我们都需要活过这个冬天。这是最复杂的冬天。我相信，如果我们谈论乌克兰，你会看到正在发生什么。他们封锁了港口，阻止我们的粮食运往非洲、亚洲和欧洲的一些国家，在那里制造混乱，政治混乱和饥荒。他们想造成饥荒。这就是为什么——因此，一些国家的不稳定。俄罗斯制造的第二个危机是能源。他们在全面入侵之前就已经制造了这个危机。世界没有权利听信俄罗斯的虚假叙述。他们说，由于战争和制裁，能源价格正在上升。这是不真实的。请记住，在全面入侵之前，俄罗斯已经做到了这一点。俄罗斯曾经，已经这么做了，能源价格已经被抬高了。”

泽连斯基说：“第二个风险，现在他们明白，乌克兰有能力，因为乌克兰已经连接到欧洲电网——帮助欧洲，波兰，罗马尼亚，我们的邻国，摩尔多瓦，我们已经开始与德国谈判，每个人都看到，我们有一个过剩的电力。因为我们有一个发达的核电系统。我们有15个核电站，15座核反应堆，他们理解我们将向欧洲出口我们的电力。”

泽连斯基说：“这意味着欧洲将有大量的电力，足够的电力，但价格也将不同。因此，它不会伤害欧洲人，欧洲人将感到满意，欧洲的领导人知道这一点。然后他们决定攻击我们的核电站。现在，它已经被切断了，15个机组中的6个机组不工作，但我们国家有足够的电力。所以我们看到，我们1/3的产能现在可以为欧洲工作。这就是俄罗斯正在做的事情。”

泽连斯基说：“是的，当然，冬天会非常困难。9月11日。他们是故意这样做的，你知道这是一个多么具有象征意义的、悲惨的象征。9月11日，特别是在这一天，他们袭击了我们的电力基础设施。他们让150万人没有电，你明白吗？所有的基础设施都是相互联系的：水泵、水的控制系统。所以他们制造了这场危机。我们已经纠正了它。我们非常努力地工作，在这三个星期里，我们修复了一切。”

泽连斯基说：“然而，你看他们做了什么。所以在寒冷的冬天，当然，他们会发射导弹，他们会瞄准我们的电网。这是一个挑战，但我们并不害怕。我们会战斗，我们不会投降。非常重要的是，他们不会迫使其他国家，美国和欧洲遭受痛苦。现在我们受苦了。我们战斗，我们为民主和开放世界的未来付出生命。”

布伦南问道：“如果普京继续执政，欧洲能有稳定吗？”

泽连斯基说：“No”。

泽连斯基表示：“我没有什么要补充的。我的意见是不能。我们多年来一直观察到这一点，我们没有看到稳定。具体而言，我们看到了挑战和风险——政治、经济、粮食危机。显然，新冠疫情带来的影响对他们来说是不够的。疫情夺去了这么多生命，造成了经济后果。这就是生活。不幸的是，它确实发生了。”

泽连斯基说：“然而，与此同时，我们看到俄罗斯人为地制造了其他类型的危机，他们非常公开地讨论了对世界其他地区的威胁。他们开始用核武器威胁我们。世界将依赖于一个国家或一个人吗？世界必须作出决定。我们已经作出了决定。我们不会依赖一个人，他不是我们国家的公民。”

布伦南提到：“总统先生，感谢您今天的时间。在我让您离开之前，我确实想问一下，您在这场战争中一直保持着乌克兰的团结。您是否看到有证据表明普京现在会在这个绝望的时刻来针对您？”

泽连斯基说：“我认为，俄罗斯的军事和政治领导人的军事战略没有改变：其对我国的占领。当然，他们还想从内部破坏我们国家的稳定。你说我们是团结的，这句话非常正确。在我们从苏联独立出来的31年里，我们现在甚至比以前更加团结。所以他尽一切可能破坏我们国家的稳定，以确保我们更弱。为此，他想分裂我们，当然，我是目标之一，当然，这不用说。这不是因为我的个性，只是因为总统是国家的领导人。”

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