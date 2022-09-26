特拉斯：英国将继续全力以赴支持乌克兰，直到乌克兰取得胜利

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英国首相特拉斯（Liz Truss）在美国有线电视新闻网（CNN）周日播出的专访中表示，“我们将继续全力以赴地支持乌克兰，直到乌克兰取得胜利”。就俄乌冲突，特拉斯还提出：“我们不能看到这种情况发生在世界其他地方”。

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特拉斯上周到访美国纽约并在第77届联合国大会一般性辩论上发表了演讲。她在讲话中指出，随着一场全面的侵略战争在欧洲展开，今年联合国大会的背景是“新的地缘政治时代，这个时代要求那些相信联合国原则的人挺身而出”。特拉斯在访问期间还接受了CNN“国情咨文”节目主持人杰克·塔珀（Jake Tapper）就英国外交和内政系列问题的专访。

塔珀在采访中提到：“伊丽莎白女王生前的最后行为之一是邀请你成为首相。在她去世前两天，你与她见面。当时是什么样子？”

特拉斯回答说：“我非常荣幸地被女王陛下要求组建政府。这是个很好的经验。她给了我她的智慧，这是她多年来积累起来的智慧。我是她要求组建政府的第15位首相。拥有这种荣誉是巨大的。她作出了如此大的贡献，不仅对英国这里的国家生活，而且对全世界都有贡献。因此，这是一个巨大的荣誉。”

塔珀问道：“你刚刚在联合国与拜登总统进行了一对一的会晤。在离任前，英国首相约翰逊建议你，借用他的话‘与美国人保持密切关系’，但你之前将美英关系描述为：‘特殊但不排斥’。而你在与拜登总统的会晤中根本没有提到这种特殊关系。你是否认为这种特殊关系已经不像过去那样了？”

特拉斯说：“我认为，美国是英国的一个非常密切的合作伙伴，我确实认为我们的关系非常特殊。而且，在我们面临来自俄罗斯的威胁、来自中国的日益咄咄逼人的时候，我们的关系越来越重要。我们都是热爱自由的民主国家。我们拥有这样一个强大的联系。我们还需要与我们在七国集团的其他盟友合作。我们也需要与像印度这样的国家联系，因为我们正面临着来自这些专制政权的更大威胁。所以，这非常重要。”

特拉斯补充说：“我与拜登总统进行了一次很好的会晤。我们谈了很多很多问题。但这场会晤的核心，它的核心是我们对自由的信念，我们对民主的信念。而这正是我们需要继续努力的地方，因为我们确实面临着一个越来越不安全的世界。”

塔珀提到：“拜登政府中有人担心，你不像以前的首相那样对英美特殊关系抱有同样的信念。很明显，你知道是丘吉尔在1946年提出用‘特殊关系’这个词来描述两国关系”。

特拉斯说：“首先，我个人是美利坚合众国的超级粉丝。而且这是一个我经常旅行的国家。这是一个我们共享如此多的价值观和核心信仰的国家。我决心在未来几年使这种特殊关系更加特殊，我们与我们在世界各地的朋友和盟友合作。在冷战后的很长一段时间里，自由世界在应对专制政权的挑战方面做得不够。”

特拉斯补充说：“我相信我们现在已经加强了努力。我认为我们对俄罗斯入侵乌克兰的反应，前所未有的制裁，军事援助——我刚刚承诺，英国将向乌克兰投入更多的军事援助。当然，拜登政府已经向乌克兰投入了大量资金。我真的感到，我们作为一个联盟正在加紧努力，以应对普京制造的绝对骇人听闻的、令人震惊的战争。”

塔珀问道：“让我们谈谈这个问题，因为你在联合国呼吁西方民主国家保持团结，反对俄罗斯对乌克兰的入侵。因此，普京征召额外的30万名预备役军人进入乌克兰加入战斗。普京坚称，当他谈到可能使用核武器时，他不是在虚张声势。有些人认为他实际上是在准备和威胁与北约的战争。你和拜登总统是否讨论过，如果普京将事态进一步升级，西方将如何以及应该如何应对？”

特拉斯说：“首先，普京之所以这样做，是因为他没有赢。他入侵乌克兰犯了一个战略错误。而且我认为他已经被乌克兰人智胜了。我们已经看到乌克兰人继续反击俄罗斯的攻势。我认为他没有预料到自由世界的反应力度。而我们不应该听信他的剑拔弩张和虚假的威胁。相反，我们需要做的是继续对俄罗斯进行制裁，并继续支持乌克兰人；因为，如果允许普京成功，这不仅会在欧洲发出一个可怕的信息，当然，对乌克兰人民本身也是巨大的威胁，但它也会向世界各地的其他威权主义政权发出一个信息，即在某种程度上可以接受……”塔珀打岔说：“像中国？”

特拉斯说：“入侵......嗯，比如说。但入侵一个主权国家在某种程度上是可以接受的。因此，这就是为什么我们要继续保持坚定的态度，不听从我们从普京那里听到的剑拔弩张的声音，我们继续全力以赴地支持乌克兰人。这就是我所确定的英国将做的。我知道拜登总统从美国的角度来看是绝对承诺的。我们已经与我们的美国盟友，与七国集团紧密合作。我们将继续这样做，直到乌克兰取得胜利。”

塔珀问道：“那么，让我们谈谈另一个威权主义国家，中国，因为拜登总统本月再次明确表示，如果中国入侵，美国将军事保卫台湾。英国是否愿意作出同样的承诺？”

特拉斯说：“我们非常明确的是——我向拜登总统也很明确地表明，我们支持并与我们的七国集团盟友合作，首先，减少我们对中国的战略依赖，同时确保我们与我们在世界各地的民主盟友站在一起。我们决心与我们的盟友合作，确保台湾能够自卫。”

塔珀问道：“当你说站在一起时，我的意思是，这是否意味着你会像拜登总统所说的那样，美国会在军事上保卫台湾？如果中国入侵，英国会在军事上保卫台湾吗？”

特拉斯说：“我一直很明确的是，我们所有的盟友都需要确保台湾有能力保卫自己。而这是非常、非常重要的。而且我们需要吸取乌克兰的教训。事实是，自由世界没有做足够的工作来及早反击俄罗斯的侵略。而普京有恃无恐地发动了这场骇人听闻的战争。我们不能看到这种情况发生在世界其他地方。”

特拉斯说：“但英国确实与其盟友合作，无论是日本，那是（英国在）印太地区的另一个重要盟友；与美国、加拿大合作，以确保我们拥有一个共同的反应。当然，我与拜登总统讨论过这个问题。我们将继续与我们的盟友合作。”

塔珀还在采访中提及，“上个月，当被问及法国总统马克龙是英国的朋友还是敌人时，你回答说：‘尚无定论’。马克龙几天前告诉我，对他来说，结论是肯定的。马克龙说：‘对我们来说，不存在任何质疑：脱欧，还是不脱欧，（法英两国）我们都是盟友；毫无疑问，我们是朋友’。你和马克龙总统本周刚刚会面。你的判断是什么，朋友还是敌人？”

特拉斯说：“我们在本周早些时候进行了一次非常良好的会晤。我们再次谈到了我们与法国的共同价值观，以及我们如何在各种领域进行非常、非常密切的合作，例如，解决非法移民问题，勇敢面对俄罗斯，支持乌克兰人，以及在能源方面进行合作。与马克龙总统的会晤非常愉快。我期待着在未来与他合作。”

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