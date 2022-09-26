《耶路撒冷邮报》评选泽连斯基获为：年度最具影响力的犹太人

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以色列报纸《耶路撒冷邮报》9月25日公布了由该报评选的2022年度全球最具影响力的50名犹太人名单，“乌克兰的冠军”、乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）力压以色列总理拉皮德（Yair Lapid）和法国总理博恩（Élisabeth Borne），被评为当今世界上最有影响力的犹太人。

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《耶路撒冷邮报》的文章指出：“发现自己被提升到偶像地位的政治领导人不多，但乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基今年成为其中之一。起初，他被视为一种好奇心，如果乌克兰以外的人想到他的话——因为他在现实生活中出任乌克兰总统之前曾在情景喜剧中扮演过这个角色。但是，俄罗斯在2月份对他的国家的入侵将他推到了聚光灯下，并以当今世界上很少有领导人接受过的方式考验他。”

文章写道：“泽连斯基以艺术家的敏锐眼光，开始专门穿着橄榄绿的T恤衫。他开始通过Zoom进行世界巡回演讲，告诫西方政府没有充分帮助他击退俄罗斯，并根据每个国家首都的历史和关切定制演讲内容。他的坚韧和勇气已成为传奇，并为他赢得了与温斯顿·丘吉尔的比较。没有什么证据表明，当美国总统拜登提出将他从基辅撤离时，泽连斯基真的说了：‘我需要的是弹药，而不是搭车’。但这似乎是他会说的话，而这足以让这句话流传走红。”

文章指出：“这位陷入困境的领导人以20世纪80年代末铁幕倒塌以来从未见过的方式改变了世界秩序，让几乎整个西方世界都统一阵线反对俄罗斯及其强大的总统普京。瑞典和芬兰已申请成为北约成员；美国和欧盟对俄罗斯、其高级官员和产业实施了前所未有的制裁；美国的武器，直到现在还不打算出口到乌克兰，已被送往基辅。这在很大程度上要归功于泽连斯基，他通过对媒体和外交的巧妙利用，让世界以几十年来从未见过的方式采取行动。”

文章提及，美国总统拜登今年5月曾在《时代》杂志上评价他说：“自由世界的各国在泽连斯基总统的榜样激励下，比近期记忆中的任何时候都更加团结、更加坚定、更有目的性”。拜登写道，“在美国以及我们的盟友和伙伴的支持下，他在历史上留下了自己的印记，并向世界证明，乌克兰将长期存在，其人民将最终实现他们渴望已久的民主未来。”

就泽连斯基的犹太人身份，《耶路撒冷邮报》的文章称：“泽连斯基的犹太人身份为大局带来了一个有趣的副产品。他出生在犹太人的父母身边，他祖父的父亲和三个兄弟在犹太人大屠杀中被杀害。十几岁时，他获得了去以色列学习的奖学金，但他的父亲强迫他拒绝了。据媒体报道，他后来与一名非犹太妇女结婚，他的孩子也接受了（东正教）洗礼。泽连斯基是犹太人的事实在他2019年的竞选中没有起到任何作用，作为总统候选人，他自己也轻描淡写地说：‘我是犹太人的事实大约是我的特点中的第20个问题’。”

就泽连斯基作为犹太人的身份在俄乌战争中扮演的角色，文章分析指：“但是，在他的国家不仅受到攻击，而且在俄罗斯宣传者声称他们正在乌克兰‘去纳粹化’的时候，泽连斯基准备将这一特点展现出来。他和其他乌克兰领导人和代表质问：如果他的国家由一位犹太人总统领导，怎么可能是一个纳粹国家。”

文章补充说：“泽连斯基在以色列议会的演讲中，大力倾斜于二战和犹太人大屠杀的主题。泽连斯基当时提及：他们称其为‘犹太人问题的最终解决方案’。他说：‘你们记得这一点，我相信你们永远不会忘记’。听听（在莫斯科）这些话是怎么说的：‘最终解决方案’，但与我们有关，与‘乌克兰问题’有关。"

文章提到，“泽连斯基是犹太人这件事在他自己和其他人要求以色列对俄罗斯采取更多行动并支持乌克兰的压力下出现了。他在以色列议会上说：‘你们绝对可以帮助我们保护......乌克兰犹太人的生命’。他问以色列为什么没有给基辅送去武器或对俄罗斯实施制裁：‘这取决于你们，亲爱的兄弟姐妹们......你们将不得不接受这个答案’。”

不过，文章同样指出：“尽管泽连斯基对当今世界的影响非常大，但鉴于俄罗斯军队在叙利亚的存在以及犹太人在俄罗斯的脆弱处境，他的犹太背景并没有动摇以色列采取其领导人认为太大风险的做法。”

文章称：“然而，在他继续领导乌克兰与俄罗斯的斗争中，在这场动摇了世界能源和粮食市场、将欧洲从相对舒适的和平生活中唤醒的战争中，泽连斯基是当今世界上最有影响力的人之一，毫无疑问——不仅仅是世界上最有影响力的犹太人。”

此外，乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内（Valeriy Zaluzhny）近日也登上了美国《时代周刊》10月刊的杂志封面。

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