马克龙12月将赴美国事访问 拜登上台后最高规格接待的首位外国首脑

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美国白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）9月26日通过声明宣布，拜登总统夫妇将于12月1日接待法国总统马克龙和夫人布里吉特对美国进行国事访问，其中包括一场国宴安排。

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让-皮埃尔表示：“这将是拜登-哈里斯政府接待的首次国事访问。它将强调美国和法国这个我们最古老的盟友之间深厚和持久的关系，这种关系建立在我们共同的民主价值观、经济联系以及国防和安全合作之上。两位领导人将讨论我们在共同的全球挑战和双边利益领域的持续紧密伙伴关系。”

据政客新闻网（Politico）报导，定于12月1日举行的晚宴，将是拜登上任近两年后首次主持的国事访问。让.皮埃尔在周一的简报中说，推迟的部分原因是受到新冠疫情大流行的影响。她谈到：“新冠疫情肯定推迟了总统传统上在白宫举办的许多当面活动”。

当被问及为什么马克龙在其他美国盟友前面被选中获得这一荣誉时，让-皮埃尔说：“我们非常重视我们与法国的关系”。她说，两国之间的联系是“建立在共同的民主价值观、经济联系以及国防和安全合作之上的。”

让-皮埃尔提及，在过去的一年半里，拜登和马克龙曾多次会晤，包括上周在纽约的联合国大会期间，双方并在一些问题上密切合作，例如俄罗斯入侵乌克兰的战争。

马克龙也是美国前总统特朗普执政期间以来第一位出席国宴的外国领导人，他在2018年携夫人来访。

据法新社报导，法国总统府的一位消息人士说，这次访问以国宴为高潮，将“强调深刻和持久的关系”，包括在“国防和安全领域的密切合作”。

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