哈萨克斯坦内政部长：不会遣返逃避动员令的俄国公民

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自阿斯塔纳方面消息，哈萨克斯坦内务部长阿赫梅特詹诺夫（Marat Akhmetzhanov）9月27日表示，俄罗斯军事委员会对该国公民发布的动员入伍征召令，并不构成将为逃避动员令而进入哈萨克斯坦的俄罗斯公民遣送回国的法律依据。

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据哈通社报导，有记者在哈萨克斯坦国家新闻发布中心周二召开的新闻发布会上提问，“哈萨克斯坦是否会将逃避动员令的俄罗斯公民遣送回国？”对此，阿赫梅特詹诺夫表示，引渡措施仅应该针对已对其提起刑事诉讼的人。

阿赫梅特詹诺夫解释说：“我们与俄罗斯方面在司法合作领域签署过合作协议，其内容包括交换被审判人员和引渡罪犯等。其最基本的原则是，无论在我国，还是在俄国，这都仅适用于做出了某种犯罪行为并需要被依法进行惩罚的人。此外，如果对方要求我们协助抓捕被国际通缉的人员，在哈萨克斯坦境内也没有其他障碍，我们将按照引渡程序查明并移交给俄罗斯联邦。”

阿赫梅特詹诺夫指出，目前，哈俄双方均在《明斯克公约》框架下，以及在经两国议会批准的法律援助协议框架内，进行人员往来的工作。他说：“在这当中，没有有关军事动员的问题。我说的不是动员令，而是有关被登记的、被制裁的、被国际通缉的犯罪活动的问题。俄罗斯军事委员会的搜寻，并不能构成将某人遣返回俄罗斯的法律依据。”

据英国《金融时报》报导，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kemel Tokayev）周二告诉媒体称，保持该国大门对俄罗斯公民开放是一个人道主义问题。托卡耶夫提到：“最近几天，许多人从俄罗斯赶来，他们中的大多数人被迫离开，因为他们没有其他出路。我们必须向他们表示关怀，并确保他们的安全。这是一个政治和人道主义问题。”托卡耶夫补充说，他将与莫斯科方面讨论这个问题。

据了解，哈萨克斯坦与俄罗斯有着超过7500公里的共同边界，历来是俄罗斯在更广泛的前苏联地区最可靠的经济和政治伙伴之一，该国近来却越来越多地表现出对俄罗斯入侵乌克兰战争的异议。哈萨克斯坦外交部周一表示，不会承认俄罗斯可能吞并乌克兰南部和东部的被占领地区。

据哈萨克斯坦内政部介绍，自俄总统普京9月21日发布“部分动员令”以来，约有9.8万名俄罗斯人已进入哈萨克斯坦。俄罗斯人不需要获得签证就可以进入该国，甚至不需要携带他们的护照。社交媒体上分享的视频显示，成百上千的俄罗斯人在哈萨克城市的登记处外排队，申请允许他们开设当地银行账户的身份号码。

哈萨克斯坦内政部表示，但许多人也将哈萨克斯坦作为前往其他目的地的中转路线，在过去六天中，有超过6.4万名俄罗斯人离开该国。从俄罗斯进入格鲁吉亚的道路上也挤满了汽车。检查站已经被步行或骑自行车的人淹没了。

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