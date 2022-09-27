岸田文雄会见澳印等国及欧盟领导人 称继承安倍遗志

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日本首相岸田文雄9月27日连续第二天与前来参加当天举行的安倍国葬的外国领导人及代表举行了会谈。岸田文雄在东京元赤坂的迎宾馆分别会见了欧洲理事会主席米歇尔、新加坡总理李显龙、澳大利亚总理阿尔巴尼斯、印度总理莫迪及法国前总统萨科齐等来访宾客。

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据共同社报导，岸田文雄有意通过宣传自己是生前在国际政坛上颇具影响力的前首相安倍晋三的接班人，提高自身在国际和国内的政治地位。因安倍国葬问题和“世界和平统一家庭联合会”的应对，岸田内阁在日本国内近来支持率下滑，在这一局面下也可见通过“吊唁外交”力挽颓势。

印度总理莫迪与安倍晋三建立了合作关系。岸田文雄周二在与莫迪会谈时，提及安倍提出的印太构想时强调：“愿进一步发展（两人）的成果，继续紧密合作”。

与安倍交情深厚的莫迪在与岸田文雄会谈时悼念称：“（此次）访日让我的悲伤愈发强烈”。他指出，坚信在岸田首相的领导下“日印关系将进一步深化”。

日澳方面，岸田文雄会晤澳大利亚现任总理阿尔巴尼斯后，前总理霍华德、阿博特、特恩布尔也加入会谈。岸田文雄向澳方代表团表示：“将继承安倍遗志，深化关系”。

阿尔巴尼斯在会谈后向媒体介绍称，3位澳大利亚前总理为参加安倍国葬访日“体现了重视日澳关系”。阿尔巴尼斯提到，自己和岸田文雄迄今进行过多次会谈，展现了各民主主义国家强化关系的重要性。

岸田文雄还与欧洲理事会主席米歇尔、新加坡总理李显龙、约旦国王阿卜杜拉二世、巴布亚新几内亚总理马拉佩、法国前总统萨科齐分别举行了会谈。

据日本外务省介绍，岸田文雄在与萨科齐的会谈中就地区局势交换了意见，“岸田首相表示认识到欧洲和印太地区的安全是不可分割的，双方确认志同道合的国家在应对俄罗斯对乌克兰的侵略方面继续保持团结的重要性，以及共享基本价值观的法国和日本共同协调应对的重要性。”

据悉，岸田文雄在会谈伊始呼吁，“希望为进一步发展外交遗产，坦率地交换意见”等。关于安倍，各国首脑给予了“是悲剧性损失”（阿尔巴尼斯）、“日本的伟大领导人”（李显龙）等评价。

此外，日本外务大臣林芳正与斯里兰卡总统维克拉马辛哈进行了会晤。他还与英国新任外交大臣克莱弗利和沙特等国外交部长分别举行了会谈。

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