所罗门群岛拒绝签署美国-太平洋岛国峰会联合声明

所罗门群岛/美国/太平洋

据澳大利亚广播公司报导，所罗门群岛表示不会在本周签署美国与太平洋岛国之间的11点联合声明，这给将于9月28日至29日在华盛顿举行的美国-太平洋岛国峰会的主办方——拜登政府造成打击。

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据了解，白宫此次邀请了密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁、基里巴斯、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、瓦努阿图、萨摩亚、图瓦卢、汤加和斐济等国领导人参会。

澳大利亚广播公司获悉，华盛顿和上述国家最近几周一直在谈判一项关于美国和太平洋岛国之间伙伴关系的新联合声明。该声明旨在为加强美国在太平洋地区的接触提供一个框架。拜登政府正着手加强其在该地区的外交、发展和商业存在，部分原因是为了应对中国在太平洋地区日益增长的影响力。

报导指，一些太平洋岛国领导人将该声明描述为与中方今年5月向10个太平洋岛国提出的，关于区域安全和经济发展的全面协议的意图“相似”。萨摩亚总理马塔阿法（Fiame Naomi Mataafa）说，这些协议的意图相似，但她补充说，美国更愿意与整个太平洋地区进行谈判。

据悉，美方的建议涵盖的问题包括加强美国与太平洋地区的联系，应对气候变化，可持续发展，安全和维护基于规则的国际秩序。一些太平洋岛国领导人预计将在本周与美国总统拜登（Joe Biden）举行的峰会上签署联合声明。

这是太平洋岛国领导人首次被邀请到华盛顿参加与美国总统亲临现场的峰会。然而，一些消息人士强调，关于声明的谈判仍在进行中。

萨摩亚总理马塔阿法说，太平洋岛国和美国之间的联合声明“相当笼统”，并优先考虑了气候变化，这被视为该地区所面临的最大安全威胁。她说，声明对海洋安全也进行了重要的讨论。

马塔阿法指出：“不仅是对渔业的保护，而且还有海洋边界的保护”。马塔阿法还强调了维护太平洋地区和平的重要性，并指不希望看到美国在太平洋地区增加军事存在。

马塔阿法说：“当你开始谈论防务时，你就会看到其他国家或部队将进入太平洋地区的情景”。她补充说：“我们不希望以任何方式鼓励这种情况。”

其他国家正在推动来自美国的更多经济投资。帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps Jr.）说：“我们现在最大的投资伙伴是中国......不应该是这样的，我们甚至没有与中国建立外交关系。但头号投资者却来自中国。在新冠疫情爆发之前，头号游客是来自中国。”

惠普斯提到，气候变化带来的影响正在扼杀帕劳的经济发展。他指出：“帕劳实际上正在取得一些进展，我想说的是在2010年，我们当时正走在正确的轨道上，然后我们在这里得到了什么？在过去的10年里有三次台风，这是我们以前从未遇到过的。”

惠普斯说：“每当我们试图把自己从坑里挖出来的时候，我们都会遇到气候变化的问题，使我们倒退。”惠普斯强调，希望与拜登的会晤“不仅仅是在白宫的一次拍照机会”。他表示：“我希望它是真正建立这种伙伴关系的实质性计划和举措”。

澳大利亚广播公司还被告知，所罗门群岛周一向其他太平洋岛国发出外交照会，宣布该国不会在本周签署与美方的联合声明，并强调对该文件没有取得共识。该照会还说，所罗门群岛需要更多的时间来思考相关提案，而且联合声明必须经过所罗门群岛国民议会的审议。

报导指，此举可能会巩固澳大利亚和美国对索加瓦雷总理（Manasseh Sogavare）领导下的所罗门群岛发展轨迹的焦虑，索加瓦雷曾多次斥责包括澳大利亚和新西兰在内的该国传统伙伴，同时致力于与中国发展关系。

索加瓦雷9月23日在联合国大会上发言说，尽管所罗门群岛与中国关系日益密切，所罗门群岛仍然保持中立。不过，他提及：“自从与中国正式建立关系以来，所罗门群岛一直受到媒体的诋毁”。索加瓦雷指这已威胁到所罗门群岛的“民主和主权”。

报导指，目前还不清楚所罗门群岛暂缓签署该声明的决定将对文本本身的谈判产生什么影响。其他几个太平洋岛周欢迎美国在该地区增加参与，同时也明确表示必须按照他们的条件进行。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛（David W. Panuelo）在采访中说，制定这份由白宫发起的文件有一个“非常复杂的过程”。帕努埃洛说：“我们的官员一直在与美国来回沟通。”

帕努埃洛介绍称，其重点是支持太平洋区域主义，应对气候变化，推动经济增长，以及支持备灾和救灾。它还包括解决新冠疫情和其他健康问题，应对太平洋地区的二战遗留问题和促进核不扩散。

报导提及，最初，只有与美国拥有正式外交关系的太平洋岛国被邀请参加本周的峰会，这不包括库克群岛、纽埃岛、新喀里多尼亚或法属波利尼西亚。然而，在太平洋岛国领导人的游说下，邀请范围扩大到这些国家以及澳大利亚和新西兰。

萨摩亚总理马塔阿法强调：“我们一直坚持认为，如果合作伙伴希望与我们进行集体对话，那么他们需要通过太平洋（岛国）论坛的方式来进行。”

马塔阿法说：“当中方提出类似的东西时，我们向他们传递了同样的信息，但它似乎没有被过滤掉，或者他们不愿意接受这一点”。

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