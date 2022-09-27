蓬佩奥访台演讲呼吁停止与北京"盲目合作 "

美国，台湾，中国

时隔半年再次访问台湾的美国前国务卿蓬佩奥周二（9月27日）表示，与中国 "盲目合作 "的时代已经结束，北京在该地区日益增加的强势使得拥有相同价值观的国家更加走到一起。

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蓬佩奥是出席在高雄举行的首届全球台商经贸论坛演讲中作以上表述的。

他说 "如果我们想要一个自由的21世纪，而不是习近平梦想的中国世纪，盲目合作的旧模式必须结束"。蓬佩奥指出， "中国在外交上、军事上、经济上的侵略行为（......）已经改变了这个地区。并使得那些热爱和平和需要贸易的人们更紧密地联系在一起"。

这是蓬佩奥在今年今年3月访台后，半年来的再次到访。在上次访台时他获得蔡英文总统颁赠特种大绶景星勋章，表彰他提升台美关系的贡献。

法新社报道指，蓬佩奥是特朗普时期在中国问题上最具发言权的官员之一，他在三年国务卿任内，挺台立场鲜明，支持取消与台北官方接触的限制，这也使得他成为在台湾最为知名的美国领导人之一。

特朗普任内对中国态度非常矛盾，他有时会赞扬习近平得政治强势，同时又发起美中贸易战，并增加与台湾的官方接触。而拜登延续了特朗普时期主要的对台政策。长期以来，华盛顿在中国入侵台湾时是否会进行军事干预的问题上一直坚持 "战略模糊 "政策。但拜登已开始偏离这一立场，他在多次采访中表示，如果台湾受到攻击，美国会出手协防。而每次在拜登做出这些声明后，白宫都会发表声明保证美国对台湾的政策没有改变。

蓬佩奥自卸任以来一直主张在外交上承认台湾为主权独立国家，他批评拜登的言论是 "混乱和糊涂的声明"。他在周二的演讲中说， "就美国对台湾的真正承诺而言，过去美国政策的模糊性现在变得更加模糊了“。表示对此他感到非常担心。

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