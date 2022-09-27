过去9天近8万俄罗斯人进入格鲁吉亚 排队离境俄公民将获发征召令

俄罗斯/乌克兰/国际

9月27日，卫星拍摄的俄罗斯和格鲁吉亚边界的交通堵塞。

俄新社9月27日报导，根据格鲁吉亚内政部的统计数据，9月17日至26日期间，约有7.8万名俄罗斯人入境，超过6.2万名俄罗斯公民离开该国。格鲁吉亚当地媒体报导，由于希望进入格鲁吉亚领土的俄罗斯人数量增加，在与格鲁吉亚边界的俄方一侧出现了20公里的交通堵塞。

广告 继续浏览后续

格鲁吉亚内政部的声明写道：“自今年9月21日以来，从俄罗斯抵达格鲁吉亚和俄罗斯边境的人数有所增加。基于公众利益，我们将向你们提供过去10天的数据。”据统计，从9月17日至22日，每天约有6600名俄罗斯人进出格鲁吉亚，从9月23日开始，每天进入格鲁吉亚的俄罗斯公民人数超过了9000人。

格鲁吉亚内政部称，为了有效管理来自俄罗斯的更多人员流量，该国在边境口岸部署了更多的警察队伍，既要执行边境移民控制程序，又要确保公共秩序和防止可能的犯罪。“此外，格鲁吉亚国家安全局的一个适当单位长期驻扎在过境点，以确保安全和识别风险。边境管制程序是在特别监督下进行的，完全符合格鲁吉亚的现行法律”，该部门指出。

俄新社援引北奥塞梯政府新闻处报导，在与格鲁吉亚接壤的上拉斯检查站的征召令不仅将送达北奥塞梯居民，还将送达俄罗斯联邦其他地区的应征者。

早些时候，该地区的内政部报告说，俄罗斯-格鲁吉亚边境北奥塞梯段的军事登记和入伍办公室动员点即将开始运作。当时，北奥塞梯当局告诉俄新社，在俄罗斯-格鲁吉亚边境的上拉斯检查站，只有北奥塞梯的居民才会收到征召令。

俄罗斯卫星通讯社周二报导，俄罗斯国防部表示，没有在局部动员框架内向哈萨克斯坦、格鲁吉亚和其它国家提出过似乎强迫俄罗斯公民返回的要求，也没有类似意向。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅