俄罗斯壮丁
俄罗斯“壮丁”被停发护照
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俄罗斯政府的信息门户网站9月28日周三宣布，俄罗斯政府将不再向那些被动员参军的人发放护照，而此时已有数以万计的男子逃往国外。
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据法新社28日发自莫斯科的报道，俄罗斯政府信息门户说："如果公民已经被征召服兵役或收到（动员或征兵）的传票，其对国际护照的申请将被拒绝。
据同一消息来源称，在这种情况下，当局"将向公民发出通知，解释其护照申请被拒绝的原因和拒绝的有效期"。
俄罗斯公民需要一本国际护照才能到大多数外国旅行。
不过，他们可以用相当于身份证的国内护照去亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。
在宣布限制发放国际护照的同时，许多俄罗斯人担心在动员预备役军人去乌克兰作战的运动中，俄罗斯当局会关闭边境。
自上周启动被称为全国"部分"动员令以来，数以万计的俄罗斯人已经前往邻国，包括格鲁吉亚、哈萨克斯坦和蒙古。
出逃的人数如此之多，以至于俄罗斯安全部门周二在与格鲁吉亚的边境设立了一个"流动"动员办公室，以拦截那些试图逃离军队的人。
俄罗斯总统弗拉基米尔-普京总统保证，只有在以往具有军事经验或与军队"相关"的技能的人，才会被动员参军。
但是，包括本应被豁免的老人、病人和学生被动员做法引起了一片哗然，而且观察家们怀疑当局动员的人数远比他们所说的多。
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