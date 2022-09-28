俄罗斯“壮丁”被停发护照

俄罗斯壮丁

俄罗斯壮丁们在普京发布动员令后逃离家园进入格鲁吉亚边境口岸韦尔赫尼拉斯（Verkhny Lars）2022年9月27日。

俄罗斯政府的信息门户网站9月28日周三宣布，俄罗斯政府将不再向那些被动员参军的人发放护照，而此时已有数以万计的男子逃往国外。

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据法新社28日发自莫斯科的报道，俄罗斯政府信息门户说："如果公民已经被征召服兵役或收到（动员或征兵）的传票，其对国际护照的申请将被拒绝。

据同一消息来源称，在这种情况下，当局"将向公民发出通知，解释其护照申请被拒绝的原因和拒绝的有效期"。

俄罗斯公民需要一本国际护照才能到大多数外国旅行。

不过，他们可以用相当于身份证的国内护照去亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

在宣布限制发放国际护照的同时，许多俄罗斯人担心在动员预备役军人去乌克兰作战的运动中，俄罗斯当局会关闭边境。

自上周启动被称为全国"部分"动员令以来，数以万计的俄罗斯人已经前往邻国，包括格鲁吉亚、哈萨克斯坦和蒙古。

出逃的人数如此之多，以至于俄罗斯安全部门周二在与格鲁吉亚的边境设立了一个"流动"动员办公室，以拦截那些试图逃离军队的人。

俄罗斯总统弗拉基米尔-普京总统保证，只有在以往具有军事经验或与军队"相关"的技能的人，才会被动员参军。

但是，包括本应被豁免的老人、病人和学生被动员做法引起了一片哗然，而且观察家们怀疑当局动员的人数远比他们所说的多。

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