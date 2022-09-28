吞并公投：中国驻联合国大使吁尊重"所有国家的领土完整"

中国/俄乌

在乌克兰4个地方的亲俄政权举办吞并"公投"后，中国周二通过其驻联合国大使呼吁尊重"所有国家的领土完整"。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，中国驻联合国大使张军9月27日在安理会有关俄罗斯在乌克兰举办吞并投票的会议上表示，中国注意到了乌克兰局势的最新发展。他称，我们的立场是明确和一贯的，那就是“所有国家的主权和领土完整必须得到尊重”。

法新社这个发自联合国的报道补充说，北京有时被西方指责对俄罗斯过于通融。

此外，中国外交部发言人汪文斌同一天早些时候回答媒体提问时说，中方始终主张“各国主权领土完整都应该得到尊重”。不过，他同时未指名地为俄罗斯辩称，“...各国合理安全关切都应该得到重视”。

周二，联合国负责政治事务的副秘书长在安理会关于吞并"公投"的会议上重申，联合国支持乌克兰在其"公认边界内的领土完整"。

七国集团发誓永远不承认俄罗斯在乌克兰的吞并投票结果。华盛顿承诺将通过经济制裁对莫斯科作出"严厉"回应。美国国务卿布林肯指出吞并投票是“邪恶行为”。

乌克兰总统泽连斯基周二晚间发布在电报群Telegram的一段视频说，乌克兰将采取行动"保卫其人民"。

他说，"我们将采取行动保护我们的人民：包括在赫尔松地区、扎波罗热地区、顿巴斯地区，也包括在哈尔科夫地区目前仍被占领的领土、及克里米亚地区"。

周二早些时候，泽连斯基在给联合国安理会的录音信息中表示，在"伪公投"之后，基辅不可能与莫斯科举行任何谈判。

俄罗斯总统弗拉基米尔-普京为这场投票辩称，这是一种"拯救当地居民"的方式，莫斯科通过指责基辅"纳粹主义"和策划对乌克兰境内讲俄语的人进行"种族灭绝"来为其入侵行为辩护。

据法新社说，周二这些“吞并投票”涉及乌克兰20%以上的面积，也就是说，普京在2014年吞并克里米亚后，意图再吞掉邻国乌克兰20%的国土。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅