吞并“公投”后 乌克兰吁西方"大幅"增加军援

乌克兰/国际军援

乌克兰9月28日周三呼吁西方"大幅"增加军事援助。前一天，俄罗斯在国际社会的广泛谴责中，在乌克兰4个地区举行了吞并“公投”。

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乌克兰外交部说："乌克兰呼吁欧盟、北约和七国集团立即大幅增加对俄罗斯的压力，包括实施严厉的新制裁和大幅增加对乌克兰的军事援助"，包括提供"坦克、战斗机、远程火炮、防空和导弹防御系统"。

乌克兰外交部还呼吁"所有国家和国际组织谴责克里姆林宫在临时占领的乌克兰领土上的非法行动"。

莫斯科在其临时占领的乌克兰扎波罗热、赫尔松、卢甘斯克和顿涅茨克地区举办吞并“公投”后，扎波罗热地区亲俄选委会昨天宣布“在100%的选票被计算后，93.11%的选民投票赞成加入俄罗斯”。赫尔松地区亲俄占领当局报告说“在所有选票统计完毕后，87.05%的选民投了赞成票”。

之后不久，卢甘斯克和顿涅茨克的亲俄当局也宣布“是”方在这场“公投”中取得了胜利。

俄议会将在未来几天正式投票通过吞并乌克兰这四地的“条约”。据俄媒报道，普京可能最早于9月30日发表讲话，正式宣布吞并乌克兰这些领土。

法新社说，这次莫斯科组织的吞并公投涉及乌克兰20%以上的面积。

乌克兰总统泽连斯基周二晚间发布在电报群（Telegram）的一段视频中说，乌克兰将采取行动"保卫其人民"。

他说，"我们将采取行动保护我们的人民：包括在赫尔松地区、扎波罗热地区、顿巴斯地区，也包括在哈尔科夫地区目前仍被占领的领土、及在克里米亚地区"。

周二早些时候，泽连斯基在给联合国安理会的录音信息中表示，在"伪公投"之后，基辅不可能与莫斯科举行任何谈判。

联合国负责政治事务的副秘书长周二在安理会的会议上重申，联合国支持乌克兰在其"公认边界内"的"领土完整"。

七国集团G7发誓"永远不承认"这一“伪公投”的结果。美国国务卿布林肯重申，美国及其盟国将对俄罗斯的吞并行为进行新的"严厉"制裁，他将这些公投行为描述为"邪恶行动"。

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