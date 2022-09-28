意大利极右领袖梅洛尼胜选后表态支持乌克兰

意大利极右翼民粹党，兄弟党（FdI）在周日赢得议会选举后，该党主席梅洛尼有望成为意大利首任女总理。她9月17日晚间承诺：乌克兰将能够“指靠”得到下一届意大利政府的支持。

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乔治亚-梅洛尼（Giorgia Meloni）在推特上用英语向乌克兰总统泽连斯基表示："你知道，你可以指靠我们对乌克兰人民的自由事业的忠诚支持。她还对泽连斯基说："保持坚强，保持你的信念不动摇！"

泽连斯基之前对梅洛尼的政党在周日的选举中获胜表示“祝贺”，并在推特上用意大利语说，“我们赞赏意大利在打击俄罗斯侵略的斗争中对乌克兰的一贯支持”。他补充说，“我们期待着与意大利新政府建立富有成效的伙伴关系”。

而即将离任的意大利总理德拉吉一直坚定支持欧盟因莫斯科侵略乌克兰而对俄罗斯采取的制裁，尽管意大利依赖俄罗斯的天然气。罗马也向基辅发送了武器，帮助基辅对抗俄罗斯军队。

据法新社说，乔治亚-梅洛尼是一名欧洲怀疑论者，但她支持前总理德拉吉在乌克兰问题上的路线。不过，她未来可能的政府盟友，极右翼联盟领导人萨尔维尼和前右翼总理贝卢斯科尼长期与莫斯科有着密切联系。

此外，梅洛尼在回应波兰总理莫拉维茨基发给她的祝贺时说，"让我们一起捍卫我们的共同价值观和欧洲的安全"。

在回应英国新任首相莉兹-特拉斯的祝贺时，梅洛尼表示，她准备与英国首相和其政府一起，为“我们国家的自由、民主、安全和繁荣而努力"。

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