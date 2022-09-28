普京想吞掉乌克兰20%国土

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯操纵“入俄公投”地区超过乌克兰20%的国土面积。在“公投”次日，亲俄政权向普京发出信息，请求“亲爱的弗拉基米尔-弗拉基米罗维奇（普京名字）”将其吞并。这些“入俄投票”被布林肯称为“邪恶行动”。

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莫斯科周二在乌克兰扎波罗热，赫尔松，卢甘斯克，顿涅斯克举办“吞并公投”。据法新社介绍，这些地区涉及乌克兰20%以上的面积。

在受到国际社会广泛谴责的“吞并投票”第二天，乌克兰卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区亲俄当局周三宣布，他们正式向弗拉基米尔-普京总统提出加入俄罗斯的要求。

亲俄分离主义领导人列昂尼德-帕塞奇尼克（Léonid Passetchnik）在电报群（Telegram）说："亲爱的弗拉基米尔-弗拉基米罗维奇（......）我请求您考虑卢甘斯克人民共和国作为俄罗斯联邦的一个主体加入俄罗斯的问题"。

他还说："我们意识到我们与多国俄罗斯族人民的历史、文化和精神联系"，他宣称“其所在地区的人民”都"梦想"重新加入俄罗斯这个"母港"。

该分离领导人早些时候曾表示，他将与顿涅茨克地区的同行丹尼斯-普希林（Denis Pouchiline）一样前往莫斯科正式完成被吞并。

法新社说，赫尔松和扎波罗热占领区行政当局的两位负责人弗拉基米尔-萨尔多（Vladimir Saldo）和叶夫根尼-巴利茨基（Evguéni Balitski）也各自向弗拉基米尔-普京发出了类似信件。

面对基辅和国际社会的众多谴责，萨尔多先生辩称，这次“选举”的过程"绝对合法"，他并援引了《联合国宪章》中规定的人民自决权。

此前，他曾要求普京"尽快"完成吞并。下午，扎波罗热地区占领当局负责人叶夫根尼-巴利茨基也做了同样事。他强调其所在地区与俄罗斯的"共同历史"。他在电报群（Telegram）写道："我们希望与俄罗斯联邦融为一体！"。

“邪恶行动”

这些声明是莫斯科在其军队占领的四个乌克兰地区组织吞并投票第二天发表的，这些"全民投票"被西方称为"骗局"。

联合国负责政治事务的副秘书长周二在安理会会议上重申，联合国支持乌克兰在其"公认边界内"的"领土完整"。

七国集团发誓"永远不承认"这一结果，华盛顿承诺通过经济制裁作出 "严厉 "回应。

美国国务卿安东尼-布林肯将这些普京的吞并行为描述为"邪恶行动"。他重申，美国及其盟国将对俄罗斯的吞并行为进行新的和"严厉的"制裁，

被西方认为在俄乌战争中偏向普京的中国政府昨天通过其驻联合国大使表态，呼吁尊重"所有国家的领土完整"。

核威胁

莫斯科声称已经掌握乌克兰这些新领土，并在周二9月27日再次威胁要使用核武器。

俄罗斯前总统与俄安全委员会二号人物德米特里-梅德韦杰夫说："俄罗斯有权在必要时使用核武器。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫确认了这一立场，他回叙了俄罗斯的军事理论，该理论规定在俄罗斯领土受到攻击的情况下有可能进行这种打击。

昨晚，五角大楼说，华盛顿"认真对待这些威胁"，但没有"暂时调整其核立场"。

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格指出，"俄罗斯必须知道，核战争是不可能赢得的，也决不能发动。

与此同时，俄罗斯继续调动其储备力量，招募30万名战士，试图反击乌克兰军队的反攻，这些军队在西方供应的武器帮助下，于9月初夺回了数千平方公里的领土。

在克里米亚，法新社记者看到一排排被动员起来的男人，通常是中年人，穿着军装，手里拿着卡拉什尼科夫枪，等待登上公共汽车。

在一些地方以混乱的方式招募军人的活动，促使许多俄罗斯人逃离，格鲁吉亚和哈萨克斯坦这两个邻国周二9月27日证实了这一出逃现象，而在蒙古和芬兰边境也出现了俄罗斯男人涌入的情况。

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