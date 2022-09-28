泽连斯基：乌军正在前线推进，解放我们的土地

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乌克兰总统泽连斯基在9月27日晚的例行视频讲话中表示，乌克兰军队正在前线推进，但没有加以详细说明。不过，据《华尔街日报》当天报导，本月初将俄军赶出哈尔科夫地区的乌克兰军事攻势现在已经深入到附近的顿涅茨克地区北部。此外，泽连斯基还在参加联合国安理会会议时线上发言强调：“俄罗斯承认虚假的公投，并再次试图吞并乌克兰的领土，这将意味着与这位俄罗斯联邦总统没有什么可谈的。”

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泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)在周二晚间的视频讲话中说道：“我刚刚参加了联合国安理会的一次会议。这是在我们倡议下召开的一次特别会议。我感谢所有支持召开这次会议并明确发言捍卫乌克兰和国际法的伙伴。国际法的基本准则! 侵略我国的罪行，在被占领土上的闹剧，占领者称之为公投，准备再次企图吞并乌克兰领土——所有这些都是俄罗斯为摧毁《联合国宪章》而采取的步骤。”

泽连斯基表示：“我呼吁安理会成员国阻止那个让自己与世界上所有人为敌的人。这是有可能的。现在就有可能，因为还没有采取最后的破坏性步骤。我在安理会会议上强调。俄罗斯实施所谓的‘克里米亚方案’并再次试图吞并乌克兰领土将意味着与俄罗斯总统没有什么可谈的。这一点很清楚，也很明确。”

泽连斯基说：“俄罗斯的任何犯罪行为都不会改变乌克兰的任何情况。我们承认《联合国宪章》，我们承认人民共存的基本原则。我们将继续采取行动，以保护乌克兰、欧洲和世界的正常生活。我们将采取行动，保护赫尔松地区、扎波罗热地区、顿巴斯地区、哈尔科夫地区目前被占领的地区和克里米亚的人民。在被占领土上的这场闹剧甚至不能称为模仿全民投票。”

泽连斯基说：“我们事先知道会抽到什么，而不是结果。即使是情报部门也不用很费力气。这场闹剧的商定数字被扔到了媒体上。俄罗斯甚至没有躲避。对于占领者如此厚颜无耻的行为，唯一理性的反应是对乌克兰的更多支持。我很感谢确认这种支持的我们的合作伙伴：国防、金融、制裁。”

泽连斯基提到：“我今天与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）交谈。我感谢他对俄罗斯虚假公投的坚决谴责。会上详细讨论了前线的局势和联盟成员对乌克兰武装部队的进一步支持。俄罗斯对乌克兰城市和我国民用物体的每一次新的打击都证明，对乌克兰现有的防御支持是不够的。我们向我们的合作伙伴清楚地表明了这一点。他们也听到了我们的声音。而这是很重要的。”

视频最后，泽连斯基表示：“至于前线，我将简要地说说，目前没有细节，尽管它们将是好的：我们正在向前迈进，解放我们的土地。”据《华尔街日报》报导，本月初将俄军赶出哈尔科夫地区的乌克兰军事攻势现在已经深入到附近的顿涅茨克地区北部，越来越多地威胁到俄罗斯对莫斯科试图在未来几天内作为主权领土吞并的土地的控制。

报导提及，在顿涅茨克北部，乌军正在追击9月10日从哈尔科夫州南部的伊久姆市撤退的俄军残部。除了在顿涅茨克北部的攻势外，乌军最近几天还在奥斯基尔河以东的库比扬斯克地区扩大了他们的立足点，该地区是乌军本月解放的哈尔科夫地区约3500平方英里的俄占领政府所在地。

据联合国新闻介绍，联合国主管政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛（Rosemary DiCarlo）周二对安理会表示，在激烈的武装冲突持续的情况下，在乌克兰被俄罗斯控制的领土上进行的“全民公投”不能被称作是真正的民意表达。她还重申，联合国致力于维护乌克兰在其受国际承认的边界范围内的领土完整。

迪卡洛强调，通过单方面行动来为一国企图武力夺取另一国领土提供合法的幌子，并声称代表了民众的意愿，这种做法在国际法的框架下也不能被视作合法。她重申，联合国将继续根据其相关决议，全面致力于维护乌克兰的主权、统一、独立，以及在其受国际承认的边界范围内的领土完整。

泽连斯基通过视频连线作为第二个发言人在会议上表示，俄罗斯蔑视《联合国宪章》，打破了世界规则。因此，它迟早也会摧毁联合国，而联合国是最后一个仍然能采取行动的国际机构。他说：“只有一个办法能阻止这一切。首先，无论俄罗斯做什么，完全孤立它。”

泽连斯基在会上还强调说：“俄罗斯承认这些虚假的公投据称是正常进行的，实施所谓的‘克里米亚方案’，并再次试图吞并乌克兰的领土，这将意味着与俄罗斯的这位总统没有什么可谈的。吞并是那种让他独自对抗全人类的举动。现在需要世界上每个国家发出这样一个明确的信号。”

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