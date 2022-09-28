美国副总统访问韩国前，韩鲜再发导弹

朝鲜

在美国副总统卡玛拉·哈里斯即将访问韩国之际，朝鲜28日向正在举行韩美联合军演的韩半岛东部海域发射2枚短程弹道导弹（SRBM）。

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据韩国联合参谋本部（联参）28日消息，军方发现朝鲜当天下午6时10分许至6时20分许在平壤顺安一带向韩半岛东部海域发射2枚短程弹道导弹，其射程约360公里，射高约30千米，飞行速度约6马赫。

韩联社报道，上述导弹的射高低于“萨德”（末段高空区域防御系统）反导系统的最低拦截高度，不易防范。军方认为，朝鲜此次所射导弹可能类似三天前发射的有朝版“伊斯坎德尔”之称的“KN-23”系列导弹。

朝鲜导弹落点所在的东部海域正在举行韩美联合军演。

分析认为，朝鲜此次武力示威针对韩美两国26日至29日在韩半岛东部海域的韩国战区（KTO）实施的联合海上演习，以及美国副总统卡玛拉·哈里斯定于29日的访韩日程。美国“里根”号航母战斗群23日驶入韩国釜山海军作战基地，正与韩国海军进行联合军演。

据韩国总统室介绍，韩国国家安保室室长金圣翰主持召开国家安全保障会议（NSC）常委会会议，与会者强烈谴责朝方持续违反联合国安理会决议，并决定将保持战备状态，根据韩美总统达成的协议，加强延伸威慑的执行力和韩美协防态势。

韩国联参议长金承谦也立即通过视频会议与韩美联合司令部司令保罗·拉卡梅拉共享情况，重申将进一步加强联防态势，坚决应对朝鲜的一切威胁和挑衅。

朝鲜今年以来共发射弹道导弹18次，发射巡航导弹2次。这也是朝鲜自韩国新政府成立以来，第6次发起武力示威。

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