韩情报机构称朝鲜或在10月-11月间进行第七次核试

朝鲜核试爆

朝鲜领导人金正恩在劳动党政治局会议上2021年6月29日平壤(资料图片)。

韩国情报部门评估朝鲜可能在中共20大召开的10月16日至美国中期选举的11月7日之间进行第7次核试爆。该消息还称，金正恩与习近平已互致8份电函，其中金6次，习2次。

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韩联社消息，韩国国家情报院（国情院）28日表示，若朝鲜进行第七次核试验，可能选在10月16日至11月7日之间进行。朝鲜丰溪里核试验场的三号坑道已修复完毕，进行第七次核试验的可能性增大。

韩国国会情报委员会朝野干事刘相凡和尹建永在记者会上表示，国情院在以闭门形式举行的情委会全会上做出如上表述。

刘相凡表示，国情院汇报称，若朝鲜进行第七次核试验，很可能在中国共产党第二十次全国代表大会开幕日（10月16日）至美国中期选举日（11月7日）之间择日进行。国情院还表示，朝鲜丰溪里核试验场三号坑道已完成修复，进行第七次核试验的可能性增大。尹建永也转述称，国情院汇报称，朝鲜选择核试时机可能综合考虑新冠疫情和国际局势等因素。

对于外媒所谓疑似朝鲜国务委员会委员长金正恩的次女首次公开露面的报道，国情院认为，从金正恩一家的家规管束情况来看，相关报道可信性较低。当地时间9月23日，英国《每日邮报》报道称，中国专家们认为，金正恩次女在9日朝鲜建政74周年的庆祝活动上首次公开亮相。

对于中朝关系，国情院汇报称，金正恩和中国国家主席习近平互致电函8份，其中金正恩6次致电，习近平2次致电，但具体致电时间和内容不宜公开。

国情院还汇报称，朝鲜已在边疆地区开启疫苗接种工作，考虑到其反复采取封锁和解封措施，所谓“境内疫情完全消除”的说法存疑。

对于金正恩的健康状况，国情院表示，金正恩减重后近期反弹到130~140公斤，从现在的语气和步态来看，健康无恙。

此外，国情院还表示，近期朝鲜虚报大米产量事件频发，因此制定了《虚夸防治法》。

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