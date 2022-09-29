俄罗斯“壮丁”10万逃到哈萨克斯坦 每天7-8千进入芬兰

俄壮丁出逃

俄罗斯“壮丁”继续出逃。一周来，已有约10万人逃到哈萨克斯坦。而越过芬兰边界的俄罗斯人，每天有大约7-8千。这些战斗年龄的男子说，我们“不想杀人，也不想被杀”。

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据法新社9月29日发自哈萨克斯坦城市乌拉尔的报道，志愿者们正在组织起来，试图迎接大批迷失的俄罗斯人，他们为逃避被动员去乌克兰打仗而"抛弃了一切"离开俄罗斯。

在边境做了几天志愿者的戴安娜-穆卡娜娃（Diana Mukanaeva）用发颤的声音告诉法新社记者："每天有越来越多的人来到这里，我们只是不知道在哪里安置他们"。

哈萨克斯坦当局表示，自普京上周宣布为乌克兰战争进行"部分"动员以来，截至9月27日周二，已有9.8万名俄罗斯人越过边界。

法新社记者在哈萨克斯坦边境看到大量的汽车排队进入和成群结队步行的俄罗斯人，其中大多数是年轻人，拖着行李箱前往哈萨克斯坦北部边境口岸。

穆卡娜娃告诉法新社，来到这里的俄罗斯人说：“我们不想杀人，也不想被杀"。这位志愿者总结说：“所以，我们作为人类，以一切方式帮助他们”。

涌向芬兰

另据法新社9月29日发自芬兰瓦利玛（Vaalimaa）的报道，由于担心莫斯科为乌战发出征兵动员令后，可能"永远"关闭边境，越来越多处于战斗年龄的俄罗斯人正在通过芬兰市镇瓦利马逃离俄罗斯。

一名唯一肯透露自己姓名的35岁俄罗斯科学家维克多-扎哈罗夫（Viktor Zakharov）告诉法新社：“你的身份是什么并不重要。如果你今天适合服役，明天你就入伍”。

他来自圣彼得堡，和妻子及三个孩子刚通过检查站，这位科学家表示，在芬兰停留后，计划前往以色列。

法新社说，自普京上周三（9月21日）发布"部分"动员令以来，通过该口岸的俄罗斯公民人数已经翻了一番，现在每天有7000至8000人穿过俄罗斯与芬兰的1300公里陆地边界，其中大多数人通过最南端的瓦利马口岸。

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