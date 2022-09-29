北溪输气管线发现第四个泄漏点

北溪管线泄漏

丹麦博恩霍尔姆岛海域可见海中巨大水涡，来自俄罗斯通往德国的两条天然气管道发生的泄漏。2022年9月27日。

瑞典海岸警卫队9月29日周四表示，在波罗的海被指遭破坏的北溪天然气管道上，又发现第四个泄漏点。北约称这是"蓄意"破坏行为，莫斯科怀疑有外国"参与"。

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瑞典当局一名官员告诉法新社：现在“瑞典方面有两处泄漏，丹麦方面有两处泄漏”。瑞典海岸警卫队表示，他们不能立即解释为什么这个新的泄漏报告迟迟才出现。但他们说，瑞典方面的两个泄漏点是在同一个区域。

法新社说，在乌克兰冲突和俄罗斯与西方紧张关系的背景下，对俄罗斯和德国之间的战略设施北溪管线造成的损害，将成为联合国安理会周五（9月30日）在纽约举行会议的焦点。

周四北约谴责这些破坏行为是"故意的、鲁莽的和不负责任的"，并称北约将保护自己不受国家或非国家“行为者”使用能源杠杆或任何其他混合手段的胁迫影响"。

而克里姆林宫则称对北溪管线的破坏是"恐怖行为"，并料定有外国"参与"。然而，双方都没有明确指出任何国家。克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者："很难想象在没有国家参与的情况下会发生这样的恐怖行为"。他再次呼吁 "进行紧急调查"。

遭到多重怀疑的莫斯科周三表示对其可能责任的指控是"愚蠢和荒谬"的，并通过要求美国总统乔-拜登"回答"美国是否参与破坏而影射是美国干的。

白宫反驳说，影射美国可能实施破坏活动是"荒谬的"，并谴责俄罗斯的"造谣"行动。

瑞典外交部长安-林德说，应俄罗斯的要求，由法国主持的联合国安全理事会会议将于周五举行。

她说，瑞典和丹麦已被要求向安理会成员提供有关其专属经济区内泄漏的信息。

瑞典当局还称，由于大面积的泄漏正在造成海面上几百米宽的重大海洋沸腾，人们无法立即检查这些设施。

据丹麦当局称，这两条管道中超过一半的气体已经随着泄漏逃逸到大气中，其余的可能在周日之前消失。

本周一，连接俄德的北溪管线泄漏事件发生在丹麦的博恩霍尔姆岛附近的国际水域，但泄漏地点位于丹麦和瑞典的专属经济区内。

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