岸田文雄与习近平、李克强互致贺电祝贺邦交正常化五十周年

日本，中国，邦交50周年

9月29日是日中邦交正常化50周年，日本首相岸田文雄没有出席在东京由经经济团体联合会和日中友好团体举办的纪念招待会，日本外务大臣林芳正出席并发表讲话，而日中首脑互致贺电祝贺邦交正常化50周年。

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岸田文雄首相在致辞中表示：50年前，日中两国老一辈领导人秉持战略思维和政治勇气，开辟了日中关系新的历史进程。50年来，日中两国在经济、文化、人员往来等广泛领域合作取得长足发展。双方携手开创日中关系新未来，具有重要意义。日方愿同中方一道，着眼下一个50年，推动构筑建设性、稳定的日中关系，共同促进两国、地区和世界的和平与繁荣。

习近平在贺电中指出，50年前的今天，中日两国老一辈领导人审时度势，高瞻远瞩，作出实现中日邦交正常化的重大政治决断，揭开了两国关系崭新篇章。50年来，在两国政府和两国人民共同努力下，双方先后达成四个政治文件和一系列重要共识，各领域交流合作不断深化，给两国和两国人民带来重要福祉，也促进了地区乃至世界和平与发展。

岸田文雄和李克强也互致贺电。李克强表示，中日两国地缘相近、文缘相通，同为地区和国际社会重要国家。中方愿同日方一道，致力和平友好共处，维护两国关系政治基础，深化各领域交流合作，妥善管控矛盾分歧，推动中日关系以邦交正常化50周年为新起点，持续健康稳定前行。

出席纪念活动的林芳正外相表示：“展望下一个50年，双方有必要自觉努力，朝着建设性、稳定的日中关系的共同目标一起前进。”

前首相福田康夫、自民党前干事长二阶俊博、中国驻日本大使孔铉佑等出席纪念招待会。

日中两国于29日庆祝邦交正常化50周年。 然而，以经济为主导的友谊已经降温，两国处于紧张状态。中国海警船进入钓鱼岛水域常态化， 8月，中国在围绕台湾问题的军事演习中国有5枚弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ），这也是首相岸田文雄拒绝出席纪念活动的原因。

另据报道，日本内阁官房长官松野博一28日会见来日本出席安倍前首相国葬的中国全国政协副主席万钢，并表示岸田首相和习近平主席在29日日中关系正常化50周年之际会互发贺电。

松野指出：“岸田首相和习近平主席对日中建立建设性和稳定的关系有着共同的理解。我们共同努力实现这一目标很重要。”

此外，松野大臣强调：“希望您此次访日能够成为构建建设性日中关系的契机”。

万钢副主席表示，此次访日体现了中国对日中关系和岸田政府的重视。

据与会人士称，此次会谈没有讨论台湾问题等日中间悬而未决的问题。

受新型冠状病毒全球大流行和美中冲突等因素的影响，自安倍前首相2019年12月访华以来，日中领导人面对面会谈已近三年未能实现。

28日，松野博一就日中首脑会谈的日程表示“目前还没有决定”，并补充说：“日中之间正在举行各种对话，我们将继续加以对应。”

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