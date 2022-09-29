普京9.30敲定吞并乌克兰领土事宜 基辅继续反攻

俄罗斯/乌克兰

普京定于周五9.30在莫斯科正式宣布俄罗斯吞并乌克兰领土，此举受到国际社会广泛谴责，但他威胁用核武器捍卫吞掉的土地。乌克兰发誓继续反攻。

广告 继续浏览后续

基辅在西方及其武器供应的支持下，发誓要继续其反攻，乌克兰军队近一个月来一直在击退俄罗斯军队，迫使普京总统匆忙动员数十万平民预备役人员前往乌克兰。

法新社说，克里姆林宫将于周五9月30日举行仪式，正式宣布吞并乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区以及南部的赫尔松和扎波罗热地区。

俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫告诉记者："明天15:00（格林尼治标准时间12:00）将在克里姆林宫举行关于新领土进入俄罗斯联邦的协议签署仪式。他补充说："弗拉基米尔-普京将在这个活动中发表长篇演讲”。

俄罗斯首都正准备庆祝活动，以纪念对乌克兰四个地区的吞并，这是在受到国际社会大多数人谴责的"全民投票"之后发生的。

据俄媒报道，周五莫斯科市中心大部分地区将禁止交通，一场音乐会将在克里姆林宫墙的阴影下举行。普京先生可能会出场。

据俄新闻社报道，莫斯科在乌东地区顿涅茨克和卢甘斯克、及乌南地区扎波罗热和赫尔松设置的官员已在周三晚上飞抵莫斯科。

重大战斗

面对乌克兰的大规模反击，俄罗斯加快了吞并进程，在武装士兵的控制下匆忙在乌克兰4个地区组织了所谓的"公民投票"。这些投票被基辅及其西方支持者称为"骗局"和"假象"。

法新社说，即使是莫斯科最亲密的伙伴中国，也对侵犯一个主权国家的领土完整进行了批评。

俄罗斯正在效仿2014年吞并乌克兰南部的克里米亚半岛的情景，当时普京先生也在克里姆林宫发表了隆重的演讲。

乌克兰谴责这些吞并行为，并对普京使用核武器的威胁置之不理，在东部和南部开展反攻。

在夺回大部分东北部地区后，乌克兰似乎正着手夺回顿涅茨克主要铁路枢纽利曼（Lyman），俄军自5月以来一直控制这个顿涅茨克地区的城镇。

乌克兰军队对他们正在进行的行动保持沉默，但该地区忠于莫斯科的当局承认了战斗的艰难。

顿涅茨克亲俄高官阿列克谢-尼科诺罗夫（Alexeï Nikonorov）告诉俄罗斯电视台：对手定期进行攻击尝试，为包围创造条件。

美国研究中心战争研究所（ISW）指出，该地区正在进行"重大战斗"，如果乌克兰夺回利曼，将使其能够向顿涅茨克和邻近的卢甘斯克地区推进。

在当地，俄罗斯继续炮击乌克兰城镇，包括一夜之间在第聂伯罗打死一名儿童。在乌克兰控制的顿涅茨克地区，至少有五名平民也被杀害。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅