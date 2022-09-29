美俄竞选联合国电信联盟秘书长：美国人胜出

国际电信联盟

联合国机构国际电信联盟（ITU）9月29日周四选举该机构新负责人。投票结果是，美国候选人马丁女士战胜俄罗斯对手高票当选，她将接替中国人赵厚麟，出任下届秘书长。

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法新社说，美国人多琳-博格丹-马丁女士（Doreen Bogdan-Martin ）在周四的选举中“一石二鸟”：一是成为史上首位当选联合国电信机构负责人的女性，二是在选举中轻松战胜俄罗斯对手。

多琳-博格丹-马丁女士以139票战胜俄罗斯前电信副部长拉希德伊斯-梅洛夫（Rashid Ismailov）。后者获得25票。

多琳-博格丹-马丁女士将于明年1月1日接替中国人赵厚麟，出任下届国际电信联盟秘书长。

法新社说，在俄罗斯入侵乌克兰七个月后，俄罗斯和美国争夺对国际电信联盟的领导权，而今天这一结果是对俄罗斯在联合国影响力的一次考验。

国际电信联盟虽然鲜为公众所知，但对现代通信，从卫星到5G，至关重要。

该联盟于1865年在巴黎成立，当时名为“国际电报联盟”，自1932年起，使用目前的名称，自1949年起，成为联合国的一部分，总部设在瑞士日内瓦。它有 193 个成员国和 700 个行业成员和联营公司。其座右铭是“致力于联通世界”。

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