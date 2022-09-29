美国副总统访韩国当天 朝鲜发射导弹

美国/韩朝

美国副总统哈里斯今早（9月29日）从日本飞抵韩国进行闪电访问。她与韩总统尹锡悦在首尔龙山总统府举行会谈，并前往韩朝边界的非军事区。朝鲜则在当天向韩半岛东部海域发射了种类不详的弹道导弹。

广告 继续浏览后续

据韩联社报道，韩国总统尹锡悦表示，韩美同盟正从军事同盟升华为经济-技术同盟，并已超越韩半岛范围，发展成为全球级别的同盟。

尹锡悦还说，他上周在纽约和伦敦与拜登总统多次会面，双方已就韩美同盟的发展方向形成共识。

尹锡悦称，韩美同盟是守护韩国国民自由、安全和繁荣的坚实根基，并承诺将继续推动双方的同盟关系更上一层楼。

美国副总统哈里斯表示，韩美同盟70年来发展成为维护韩半岛、印太地区和全世界的安全繁荣的轴心。她称，此次访韩的目的在于加强两国的力量，进一步巩固两国共同为发展付出的努力。

韩联社说，开场白结束后，双方进行闭门会谈。美方有美国驻韩大使菲利普·戈德堡、副总统安全顾问菲利普·戈登等人，韩方有韩国外长朴振、国家安保室室长金圣翰等人与会。

该消息说，预计在闭门会议上，双方可能就美国《通胀削减法》中有关对韩产电动汽车的歧视性政策、及朝核等韩半岛问题等进行讨论。

卡玛拉-哈里斯当天在会谈后将访问韩朝边界的非军事区（DMZ），并于下午回国。

朝鲜发射导弹

另据韩联社引述韩国联合参谋本部29日表示，朝鲜当天向韩半岛东部海域发射种类不详的弹道导弹。军方正就射程、射高、飞行速度等具体参数进行分析。

有分析认为，朝鲜此次武力示威针对韩美两国26-29日在韩半岛东部海域的韩国战区（KTO）实施联合海上演习，以及定于30日的韩美日反潜联演。

也有观点指出，朝鲜此次试射也针对美国副总统卡玛拉·哈里斯当天访问韩朝非军事区（DMZ）。

美国“里根”号航母战斗群23日驶入韩国釜山海军作战基地，正与韩国海军进行联合军演。

朝鲜9月25-28日从平安北道泰川一带和平壤市顺安一带向东部海域发射了一枚地对地短程弹道导弹和两枚短程弹道导弹。近5天之内，朝鲜共三次发射导弹。朝鲜今年以来共发射弹道导弹19次，发射巡航导弹2次。这也是朝鲜自韩国新政府成立以来，第7次发起武力示威。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅