美国太平洋岛国峰会：面对中国，华盛顿加强存在感

美国太平洋岛国峰会

美国总统拜登出席了在华盛顿举行的太平洋岛国峰会，由于与中国在这一战略地区的竞争日益激烈，美国周四宣布了为太平洋岛屿提供8.1亿美元的新援助基金。

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白宫表示：其中6亿美元将以10年援助计划的形式出现，用于清理被污染的水域，来支持对金枪鱼的捕捞，同时华盛顿还将加强对气候、发展援助的支持，以及其外交存在感。

当地时间周四晚间，在华盛顿举行的这次史无前例的太平洋岛国峰会上，美国总统将发表讲话，届时将有12位国家元首和政府首脑出席。

法新社指出，虽然有些人小心翼翼地避免提及中国，但这个亚洲巨人仍然在每个人的脑海中，且美国官员在私下里也不避讳。并称目标是与这个自第二次世界大战以来，一直与美国关系密切的地区重新进行接触，但近年来，通过投资和执法培训以及与所罗门群岛的安全协议，中国在该地区变得越来越重要。

今年四月，所罗门群岛总理马纳西-索加瓦雷与北京签署了这项庞大而模糊的安全协议。许多西方国家，特别是美国和澳大利亚，担心协议将允许中国在所罗门群岛建立军事基地。然而，所罗门群岛否认了这一点。在接受法新社采访时，总理表示，就峰会结束时的联合声明，与华盛顿的谈判是以一种 "积极的方式 "进行的，考虑到了他的关切，尤其是关于东盟和包括美国、澳大利亚、日本和印度在内的四方区域联盟。

增加外交存在感

另外，美国行政部门还宣布，美国将承认库克群岛和纽埃岛，这两个自治领土的外交、国防和货币政策都附属于新西兰。

这将使华盛顿能够增加它在这些岛屿上的外交存在感，这些岛屿的总人口不到2万，但涵盖了南太平洋的一个重要经济区。

作为新战略的一部分，拜登还首次任命了一位驻太平洋岛屿论坛的大使，由习惯于该地区的外交官弗兰克-里德担任。

美国最近还宣布在有强大中国势力的所罗门群岛恢复美国大使馆，白宫周四表示，美国在汤加和基里巴斯设立的大使馆也将开放。

此外，白宫表示，美国国际开发署（USAID）将于2023年9月前在斐济设立一个特派团，美国政府的志愿者计划——和平队的成员将被派遣到斐济、汤加、萨摩亚和瓦努阿图，以及所罗门群岛，如果可能的话。

参加本次峰会还有法国的两个海外省，即新喀里多尼亚和法属波利尼西亚，它们均是太平洋岛屿论坛成员，以及美国的关岛。

应对气候变化也是本次峰会讨论的核心，因为论坛的一些群岛面临着将被上升的海平面淹没的威胁。

太平洋岛屿只占全球温室气体排放的0.03%，即便国际社会遵守巴黎气候协议，但一些岛屿仍面临着消失的风险。

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