乌克兰要求加入北约 拒绝与普京谈判（泽连斯基）

乌克兰/北约

乌克兰总统泽连斯基9月30日周五发布视频讲话，宣布签署加速乌克兰加入北约的申请，并坚称，在弗拉基米尔-普京执政期间，不会与俄罗斯进行谈判。

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乌克兰总统泽连斯基在一个在线视频中表示，只要普京是俄罗斯联邦的总统，乌克兰就不会与俄罗斯进行谈判。他表示，“我们将与新总统进行谈判”。不久前，普京在莫斯科正式宣布吞并乌克兰4个地区，并呼吁乌克兰放下武器。

泽连斯基说："我们正在采取一个决定性的步骤，签署了加速乌克兰加入北约的申请。他指出，我们（与北约）已是事实上的盟友。事实上，我们已经完成了通往北约的道路。我们已经证明了乌克兰与北约标准的互通性，这对乌克兰来说已经是现实，不论在战场上，还是在我们互动的所有方面，都是已经现实。

同一天早些时候，在克里姆林宫的一个仪式上，普京正式宣布吞并俄罗斯军队控制的乌克兰部分地区，这些地区正面临乌克兰军队的反攻。

普京说："我们呼吁基辅政权立即停止射击，停止所有敌对行动，并回到谈判桌前"。他于2月24日对乌克兰发起攻击。

为证明其进攻乌克兰的合理性，普京总统多次表示，他必须“拯救讲俄语的居民”，使其免遭所谓的"种族灭绝"，并防止北约利用乌克兰作为攻击俄罗斯的桥头堡。

面对俄罗斯军队在9月初的失败，普京下令动员数十万平民预备役人员参战。

泽连斯基在讲话中说，“我们要从这个敌人的手中，将国家的整个领土解放出来”。“这个敌人不仅是乌克兰的敌人，也是生命本身、人类、法律和真理的敌人”。

泽连斯基还说，“俄罗斯已经知道这一点。它感受到了我们的力量。它看到，在乌克兰，我们证明了我们价值观的力量。这就是为什么它很着急。组织了这场企图吞并的闹剧。试图偷走不属于它的东西。想用谋杀、酷刑、讹诈和谎言来改写历史，重划边界。

他还说，2月24日，俄罗斯对乌克兰进行了第一次全面攻击。“如果我们不阻止它，俄罗斯就不会在我们的边界停下来。其他国家也会受到攻击。波罗的海国家、波兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚、哈萨克斯坦...”。

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