巴西大选前夕球星内马尔发视频支持博尔索纳罗

巴西大选

内马尔发布的支持博尔索纳罗的视频照片

巴西大选首轮投票将在10月2日举行，东山再起的左派人气候选人卢拉和极右翼现总统博尔索纳罗昨天在电视辩论中，互相进行了充分的辱骂，凸显该国民众在投票前三天的极度分化。

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据法新社报道，巴西足球运动员内马尔9月29日周四在社交网络播出一段支持现总统博尔索纳罗视频。这位巴黎圣-日耳曼队的前锋在抖音（TikTok）上拥有800多万粉丝、在即时电报（Instagram）群上拥有近1.8亿粉丝。据法新社说，他笑嘻嘻地模仿唱了一首呼吁投票给博尔索纳罗的歌曲。

法新社说，许多巴西名人在本次总统竞选中表态，演艺界支持卢拉的人占绝大多数，包括流行歌手阿尼塔。她在Instagram上有6300万粉丝。

前左派总统卢拉和极右翼现总统博尔索纳罗是巴西选举的热门人选，他们在周四晚的最后一场电视辩论中互骂对方是"骗子"和"腐败分子"。

数以千万计的观众通过Globo电视台观看了三个多小时的辩论。前几分钟出现了激烈交锋。卢拉和博尔索纳罗都脱口而出，互相对骂，以至于被调解人数次叫停。

67岁的博尔索纳罗指责76岁的卢拉在2003-2016年左派领导国家时曾是一帮"小偷"的头目，同时说他是"骗子"和"国家的叛徒"，暗指巴西石油公司的腐败丑闻。前工会领袖卢拉在2018年和2019年被监禁了18个月，之后被最高法院推翻了定罪。

卢拉反驳说，"看到一个共和国总统一直在撒谎，很难看"。他并反指博尔索纳罗腐败。他说，看到你的政府发生的事情，你怎么还能照镜子？卢拉特别提到博尔索纳罗的长子被怀疑挪用基金的丑闻。

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