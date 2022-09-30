普京确认吞并乌克兰四地 面对谴责威胁使用核武器

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统普京9月30日在莫斯科正式宣布俄罗斯吞并乌克兰4个地区。之前几天，莫斯科在这些地方组织了被基辅和西方称为“骗局”的“入俄公投”，面对乌克兰及其西方盟友的谴责，莫斯科威胁要动用核武器。

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俄罗斯总统普京今天中午在莫斯科，试图通过长篇演讲和庆祝活动，大张旗鼓地确认俄罗斯对乌克兰四个地区的吞并。

昨晚，普京签署了两项正式法令，以在吞并前，宣布承认乌克兰南部的赫尔松和扎波罗热两个地区独立。另外两个乌东地区的卢甘斯克和顿涅茨克，已在今年二月俄罗斯入侵乌克兰前不久被莫斯科承认独立。

莫斯科9月底在上述四个地区就其“归属问题”组织了所谓的“公投”，这些投票被基辅和西方描述为“骗局”。

之前，俄罗斯已在2014年吞并了乌克兰南部的克里米亚半岛。但国际社会没有承认。

美国总统乔-拜登昨天发誓称，美国"永远，永远，永远"不会承认俄罗斯在乌克兰策划的这场“绝对荒谬的公投”结果。他还说，"我想非常清楚地说明这一点：美国永远、永远、永远不会承认俄罗斯对乌克兰主权领土的主张"。

英国首相特拉斯警告说，英国将"永远不会接受"俄罗斯对乌克兰四个地区的吞并，不会允许普京用野蛮力量改变国际边界，并承诺将确保普京输掉这场战争。

面对乌克兰政府和西方的谴责，莫斯科声称对这些乌克兰地区拥有主权，并再次威胁要使用核武器。俄罗斯前总统和国安会二号人物梅德韦杰夫说："俄罗斯有权在必要时使用核武器。

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