美国参院批准向乌克兰提供超120亿美元新资金

美国/乌克兰

美国参议院9月29日周四投票批准为乌克兰提供超过120亿美元的新资金，同时通过了一项延期至12月的美国联邦预算补充法案。

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当俄罗斯总统弗拉基米尔-普京准备将俄罗斯对乌克兰四个地区的吞并“正式化”时，该法案在昨天下午得到来自两党参议员的支持，其中包括对基辅的大量军事援助内容。

美国已经提供大约30亿美元用于训练、装备和支付乌克兰部队。

这个一揽子计划还包括超过45亿美元，以确保乌克兰"政府运作的连续性"，并满足基辅的宏观经济需求。

几十亿美元将拨给美国军方，用于资助向乌克兰的邻国部署部队，并补充这些国家的武器储备。

美国参议院民主党领袖查克-舒默周四说："冲突发生七个月后，很明显，美国的援助在帮助乌克兰人民抵制普京的恶性侵略方面发挥了很大作用。他续说，"但战斗远未结束，我们必须继续帮助勇敢无畏的乌克兰人民"。

新的一揽子计划将使美国自今年年初以来向乌克兰提供的援助超过650亿美元。该计划现须提交众议院进行表决，然后由美国总统乔-拜登签署成为法律。

美国总统乔-拜登昨天发誓称，美国"永远，永远，永远"不会承认俄罗斯在乌克兰策划的这场“绝对荒谬的公投”结果。他说，"我想非常清楚地说明这一点：美国永远、永远、永远不会承认俄罗斯对乌克兰主权领土的主张"。

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