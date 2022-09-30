英国“永不接受”对乌克兰地区的吞并：确保普京输掉这场战争

英国/乌克兰/俄罗斯

英国首相特拉斯警告说，英国将“永远不会接受”俄罗斯对乌克兰四个地区的吞并，不会允许普京用野蛮力量改变国际边界。

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英国首相莉兹-特拉斯今天发布声明说，"我们永远不会接受“顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热”等地区变成乌克兰领土以外的土地。

特拉斯补充说，英国"不能允许普京用野蛮力量改变国际边界。英国永远不会忽视那里人民的主权意愿。“我们将确保普京输掉这场非法的战争”。

唐宁街表示，英国首相利兹-特拉斯周三向乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基保证，在莫斯科控制的四个地区进行投票后，伦敦将"永远不会承认俄罗斯吞并乌克兰的企图"。

特拉斯重申说，乌克兰可以指靠英国的支持，直到（俄罗斯）总统弗拉基米尔-普京被打败"。

在与泽连斯基的交谈过程中，英国保守党领导人特拉斯强调，面对在乌克兰举办的"虚假公投"，伦敦支持基辅，并感谢泽连斯基先生在确保释放5名在乌克兰被捕的英国人方面所做的"工作"。这5人在上周的囚犯交换中被允许返回英国。

伦敦在本周一还宣布了对俄罗斯的新制裁措施，以报复其在乌克兰地区举行"伪公投"。

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