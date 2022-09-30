越南海滩惊现七具尸体 疑柬埔寨船难中国人

越南中国柬埔寨

越南南部的富国岛附近发现了七具尸体，据信是一艘载有中国人的船只8天前在柬埔寨海岸沉没的遇难者。

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据越南国家媒体9月30日周五消息，周四晚些时候，这七具尸体被发现漂流到越南富国岛长滩（Bai Truong）。"越南公安部在其官方报纸上说：其中有两人带有中国身份证。并称，这七具尸体的腐烂程度"与一周前在柬埔寨海域船难的时间相符"。

一艘载有41名中国人的船于9月22日在柬埔寨西哈努克港附近沉没。柬当局说，有30人在柬埔寨和越南水域获救，并发现有3人死亡。

法新社说，越来越多的报告显示，中国人经常被人贩子带到西哈努克城，在那里非法从事赌场或互联网欺诈活动。

据柬埔寨当局称，这群中国人于9月11日从广东一个港口乘快船离开他们的国家。一周后，他们被转移到国际水域的另一艘船上，那只船上有两名柬埔寨籍船员。

他们的新船在发生故障后开始下沉。这两名柬埔寨人随后被另一艘船救起，但其他乘客被留在了船上。据该省发言人称，这两名柬埔寨国民已经被逮捕。

西哈努克市曾是一个宁静的渔村，近年来，由于中国投资的蓬勃发展，那里发生了巨大变化，包括开设了几十个赌场。

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