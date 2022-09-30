阿富汗培训中心自杀袭击 至少20人死“大多是女孩”

喀布尔一个培训中心发生自杀式袭击至少20人死，大部分是女孩。9月30日周五。

9月30日周五，喀布尔一个学生培训中心发生自杀式袭击，至少20人丧生，其中大部分是女孩，事发地点位于什叶派少数民族哈扎拉族聚居区。

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阿富汗警方发言人哈立德-扎德兰（Khalid Zadran）说，这些学生正在准备考试，一名自杀式炸弹袭击者引爆了自己。警方发言人在晚上补充说，有20人死亡，27人受伤。

但是联合国驻阿富汗援助团（Manua）告诉法新社，"根据其掌握的信息，至少有24人死亡，36人受伤"。该机构警告还说，这些数字可能会上升。

据爆炸发生时一名在场的幸存学生说，"大多数受害者是女孩"。当时大约600名学生在大学考试培训中心的教室里。

另一名学生阿里-伊尔法尼（Ali Irfani）说："很少有男生受到这次袭击的影响，因为他们都在教室的后面，而炸弹客从女生坐的前门进入。

这位幸存者还说，他首先听到了枪声。他说，炸弹袭击者在进入教室前向两名警卫开枪。

一位要求匿名的店主告诉法新社，发生巨大爆炸后，出现了混乱，许多学生，包括男生和女生，都试图逃离这栋楼。“那是一个可怕的场景。每个人都很害怕”。

居民阿萨杜拉-贾汉吉尔（Asadullah Jahangir）说："许多学生的头部、颈部和眼睛被弹片击中，他帮助将受害者送往医院。

教室的屋顶倒塌了，门窗也被爆炸震碎了。

这次袭击再次针对教育部门。事发的培训中心位于喀布尔西部的Dasht-e-Barchi区，该区是什叶派少数民族哈扎拉族集中居住的地方。

据法新社介绍，在阿富汗这个逊尼派占多数的国家，教育是一个极其敏感的问题，塔利班上台后阻止许多女孩返回中学（初高中）。虽然现在女生还可以被大学录取，但由于她们不能上中学，预计未来她们进入大学的人数将逐年下降。

除了塔利班，伊斯兰国（IS）也是同样反对女童受教育的逊尼派组织，同时，伊斯兰国组织也是塔利班政权的主要威胁，它声称对最近几个月的几起袭击负责。但9月30日周五的袭击还没有人出面承责。

今天早上，家属们哭着涌向各个医院，寻找他们的亲人。医院门口挂着死伤者的名单。

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