乌克兰向国际法院起诉俄罗斯

俄罗斯总统普京大张旗鼓宣布吞并乌克兰四个俄军占领区后，乌克兰政府宣布已就此事向国际法院（ICJ）提告。同时，乌军继续攻打被普京宣布吞并地区的俄军。

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乌克兰外长库列巴（Dmytro Kouleba）在推特上说，在普京的吞并企图之后，乌克兰已正式向国际法院提告。

他说，乌克兰指出，俄罗斯这一步骤公然违反了“国际法院3月16日要求俄罗斯立即停止其在乌克兰的军事行动的命令”。他补充说，"我们敦促法院尽快受理此案"。

法新社说，这次吞并是在俄罗斯对乌克兰的七个月攻势和在被占领区举办紧急"公投"之后进行的，而这些公投被乌克兰政府及其盟友谴责为"骗局"。

昨天早些时候，在克里姆林宫，普京与乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区及扎波罗热和赫尔松地区的俄占区分离领导人一起签署了吞并文件。

普京昨天在吞并仪式讲话中，呼吁基辅停止"一切敌对行动，回到谈判桌前"，尽管最近乌克兰军队正在重挫俄军。

自周五以来，被普京吞并的乌东俄占区的战略城市莱曼被乌克兰军队部分包围。据亲俄分离主义高官丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周五承认，莱曼这个重要的铁路枢纽的情况"很困难"，守军已"精疲力尽"。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基对其部队反攻的"重大成果"表示庆祝，他昨天发布声表示，只要弗拉基米尔-普京担任俄罗斯总统，基辅就不会与莫斯科进行任何谈判。

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