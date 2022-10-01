俄罗斯宣布吞并乌克兰更多领土后处于孤立和压力中

乌克兰/俄罗斯

莫斯科宣布吞并乌克兰被占领土仪式前的红场，旗帜上写着"顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松，俄罗斯"。2022年9月29日。

俄罗斯宣布吞并四块乌克兰领土后处于孤立和压力之下，受到国际社会的强烈谴责。基辅决心收回自己的领土，并将俄罗斯告上国际法庭。

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法新社今天10月1日发自莫斯科的报道，俄罗斯正式宣布吞并四块乌克兰领土的第二天周六，发现自己处于孤立和压力之下，其吞并行为引起国际社会的强烈谴责和基辅的坚定拒绝，

欧盟（EU）、美国和土耳其等其他国家都宣布拒绝俄罗斯吞并乌克兰的新领土。欧盟领导人周五发表声明，"拒绝"并"谴责"俄罗斯这一"非法吞并"。土耳其外交部周六表示，土耳其"拒绝 "这一吞并，如同拒绝承认俄罗斯对克里米亚的吞并。

北约谴责了俄罗斯对乌克兰领土的"非法"吞并”。同时，乌克兰总统泽连斯基周五正式签署了加快乌克兰加入北约的申请文件。他并宣布，只要普京继续当俄联邦总统，基辅就不会与莫斯科谈判。

美国国务卿安东尼-布林肯在华盛顿保证，美国和加拿大都支持乌克兰成为北约成员的资格。

布林肯在与加拿大外长梅兰妮-乔利（Mélanie Joly）会晤后说："我们强烈支持那些希望加入并能贡献其能力的国家加入北约。不过，他也补充说，“这有一个过程，各成员国将继续遵循这个过程”。

美国总统乔-拜登发誓要"支持乌克兰重新控制其领土的努力"，他并表示，美国及其盟友不会被普京总统"吓倒"。

在纽约，联合国安理会昨天审议了一项谴责俄罗斯吞并乌克兰的"伪公投"的决议，但该决议立即被俄罗斯的否决所阻止。除了俄罗斯否决之外，该决议获得了10张赞成票，4个国家弃权：中国、印度、巴西和加蓬。

在克里姆林宫的演讲中，普京将其吞并邻国乌克兰领土的殖民行为甩锅给西方，他反批西方想要维护一个"新殖民主义体系，使其能够寄生，事实上是掠夺整个世界"。

法新社说，这次吞并是在俄罗斯对乌克兰发动七个月攻势和在其占领区举办紧急"公投"之后进行的，而这些“公投”被乌克兰政府及其盟友谴责为"骗局"。

表示俄罗斯这次行动的匆忙和混乱的标志是，克里姆林宫发言人宣布，他必须"澄清"俄罗斯是在吞并整个乌克兰赫尔松和扎波里耶地区，还是只吞并俄军实际占领的部分。

昨天早些时候，在克里姆林宫，普京与乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区及南部的扎波罗热和赫尔松俄占区的分离领导人一起签署了吞并文件。

他在讲话中呼吁基辅停止"一切敌对行动，回到谈判桌前"，尽管乌克兰军队最近重挫俄军。乌克兰人自周五以来对战略城市莱曼（东部）进行部分包围。

亲俄分离主义高官丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周五承认，在莱曼这个重要的铁路枢纽，俄军正"精疲力尽"地战斗，那里的情况 "很困难"。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基对其部队反攻的"重大成果"表示庆祝，他发布声明表示，只要弗拉基米尔-普京担任俄罗斯总统，基辅就不与莫斯科进行任何谈判。

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