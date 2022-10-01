土耳其“拒绝”接受俄罗斯吞并乌克兰地区

土耳其乌克兰俄罗斯

安卡拉10月1日宣布土耳其拒绝接受俄罗斯吞并其邻国乌克兰新领土。之前，欧盟，北约，美国，英国，法国等国家或组织都谴责并拒绝接受俄罗斯对乌克兰领土的“非法”吞并。

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法新社发自伊斯坦布尔的报道：土耳其外交部今天周六表示，土耳其"拒绝"接受俄罗斯吞并乌克兰的新领土，“就像拒绝承认俄罗斯吞并克里米亚一样”。

在莫斯科大张旗鼓庆祝吞并乌克兰俄占区之后，土耳其外交部发表声明称，"土耳其不承认2014年在非法公投中对克里米亚的吞并，并一直表示坚决支持乌克兰的领土完整、独立和主权"。

该声明续称，"根据2014年以来的这一立场，我们反对俄罗斯吞并顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区的决定。因为“这一吞并决定严重违反了国际法原则，是不能接受的”。

土耳其外交部上周还指出，俄罗斯在乌克兰这四个地区组织“吞并公投”是"非法"的公投。

到目前为止，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）倒是没有直接谈及俄罗斯吞并问题，他自俄乌战争开始以来，一直试图维持他与基辅和莫斯科的关系，并提出他的沉思冥想，以开启俄罗斯和乌克兰之间的会谈，但同时，安卡拉也向基辅提供了作战无人机。

然而，在与普京进行了几次会晤，并达成了部分以卢布支付的天然气交付协议后，埃尔多安现在似乎更明确地让自己与普京保持距离，他在联合国呼吁"所有人有尊严地退出"战争。

另外，在美国的压力下，由于担心报复，土耳其银行在本周逐渐退出了俄罗斯的“米尔”支付系统，该系统可让俄罗斯国民继续在土耳其取钱。

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