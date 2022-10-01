尼加拉瓜与荷兰断交 拒绝让美国大使入境

外交

尼加拉瓜人在尼加拉瓜驻哥斯达黎加使馆前反讨奥蒂嘉（Daniel Ortega）上任总统职位，2022年1月10日

尼加拉瓜政府9月30日指控荷兰采取「干涉主义」，因此与荷兰断交。在声明前几数小时，尼加拉瓜才刚表示，美国新任命的大使罗德里格斯持「干预」态度，不会准许他入境。

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法新社和中央社报导，尼加拉瓜第一夫人兼副总统穆丽优（Rosario Murillo）稍早针对新任美国大使罗德里格斯（Hugo Rodriguez）说：「在任何情况下，都不准他入境我国。」

尼加拉瓜早在今年7月就表态不接受罗德里格斯，但美国联邦参议院昨天仍确认了这项任命案。

尼加拉瓜表示，由于罗德里格斯在美国参议院听证会上「有失尊重」的言论，已决定撤回对这项任命的同意。

罗德里格斯形容尼加拉瓜是「区域内被排挤的国家」，还称奥蒂嘉政府是「独裁政权」。他在听证会上说：「我会支持运用所有经济和外交手段，来促成尼加拉瓜改变走向。」

罗德里格斯提出的一项做法是把尼加拉瓜逐出「中美洲自由贸易协定」（CAFTA-DR）。

尼加拉瓜外交部星期五晚间在声明中表示：尼加拉瓜面对荷兰王国一再干预、持干涉主义和新殖民主义的立场，以威胁和中止公益工程冒犯了尼加拉瓜，…因此将我们立即断绝外交关系的决定告知对方政府。

星期五稍早，尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）得知荷兰不再替一所医院的兴建工程出资，于是抨击荷兰。

奥蒂嘉说：「那些轻蔑我国人民和国土的人，不该再出现于尼加拉瓜。我们不想与那种抱持干涉主义的政府有瓜葛。」他指的是荷兰驻中美洲大使毕伦（Christine Pirenne）。

奥蒂嘉说，毕伦前一天造访尼国首都马纳瓜（Managua）时，告知尼国外交部长蒙卡达（Denis Moncada），荷兰不会再为数年前承诺兴建的一所医院出资。

奥蒂嘉表示：「大使来对尼加拉瓜人说话，好像尼加拉瓜是荷兰殖民地似的。

荷兰于2013年关闭了在马纳瓜的办公室，改在哥斯大黎加进行所有中美洲的外交业务。

另外，根据当地媒体报导和外交消息人士的说法，尼加拉瓜政府9月28日在未说明理由的情况下，要欧洲联盟大使穆什海特（Bettina Muscheidt）离境。

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