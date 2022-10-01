扎波罗热核电厂总经理被俄军逮捕

乌克兰/俄罗斯/核电站

位于乌克兰南部俄控区的扎波罗热核电站的总经理伊戈尔-穆拉索夫（Igor Murashov）周六被俄军逮捕。

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乌克兰核电运营商，国家核电公司（Energoatom）总裁佩特洛-科廷（Petro Kotin）10月1日周六在一个社交网络上说，一支"俄罗斯巡逻队“将伊戈尔-穆拉索夫从车里拉出来”，“蒙着眼睛将他带到一个未知目的地"。

事发时间是下午4点左右（格林尼治标准时间13点）。当时他正从核电厂开车前往俄罗斯控制的埃尔诺戈达尔（Ernogodar）镇。

科廷先生补充说，穆拉索夫先生"对核安全承担着全部责任和专属责任"。

扎波罗热核站是欧洲最大的核电厂，自3月4日以来，一直被俄军占领，近几个月，该电站多次成为基辅和莫斯科相互指责的轰炸目标，引起了人们对核事故的担忧。

扎波罗热是9月30日周五被俄罗斯宣布吞并的乌克兰4个地区之一，目前该地区一部分由乌克兰控制。据乌克兰警方称，在扎波罗热乌控区，周五俄军的一次袭击造成至少30人死亡，88人受伤。而一名亲俄官员反过来指责乌克兰军队袭击。

法新社的一个小组发现，在俄军队从哈尔科夫东北大部地区撤出后，至少有11名平民被发现在一条路上被枪杀。

自从俄罗斯进攻开始以来，基辅一直谴责俄军的虐待行为，但莫斯科方面立即全部系统地拒绝这些指控。

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