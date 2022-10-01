美国加拿大支持乌克兰加入北约

乌克兰/北约/美国/加拿大

美国国务卿安东尼-布林肯在华盛顿保证说，美国和加拿大都赞成乌克兰成为北约成员的资格。乌克兰总统泽连斯基9月30日宣布他已正式签署乌克兰快速加入北约的申请。

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据法新社10月1日报道，美国国务卿安东尼-布林肯在与加拿大外长梅兰妮-乔利（Mélanie Joly）会晤后说："我们强烈支持那些希望加入，并能贡献其能力的国家加入北约。不过，他也补充说，"这有一个程序，各国将继续遵循这个程序”。

乌克兰总统泽连斯基周五宣布他已正式签署要求然攻乌克兰快速加入北约的申请文件。他表示，乌克兰与北约有着共同价值观，而且已在事实上成为了北约的盟友。

他补充说，乌克兰在战场上，在互动中，都已证明了与北约标准的互通性。

他强调说，我们相互信任，相互帮助，相互保护。联盟就是这样子，我们已经是事实上的联盟了。

泽连斯基还表示，他的入盟申请是要将事实上的联盟落实到法律上，并要求一个加速的程序，一个与乌克兰正在保护整自由社会的重要性相匹配的快速程序。

他还说，我们知道这是有可能的。因为我们看到了芬兰和瑞典今年在没有入盟行动计划的情况下开始加入北约联盟。....

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