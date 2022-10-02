伊朗一家极端保守派报纸总部遭抗议者袭击

伊朗/抗议

伊朗主要的极端保守派报纸《世界日报》10月1日周六遭到抗议者暴力袭击。该报宣称，抗议9月中旬道德警察逮捕年轻女子马赫萨（并致其死亡）的人，都是"敌人的雇佣兵"。

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据该报说："最近几天，在国内参加暴乱的“暴徒们”，聚集在《世界日报》（Kayhan）总部外，高呼反对和侮辱该报的口号，并投掷自制燃烧弹，试图进入大楼。该报还说，"骚乱者"破坏了部分建筑。

法新社说，伊朗《世界日报》是该国主要的保守派报纸，这份报纸的领导人，是由最高领袖哈梅内伊任命。该报9月22日针对示威者写道："敌人的雇佣兵扔掉面具，不要放过这些罪犯"。

22岁的伊朗库尔德女子马赫萨-阿米尼（Mahsa Amini）被道德警察逮捕，然后在拘押期间死亡事件发生3天后，从9月16日开始，伊朗每天夜间都有示威活动。

马赫萨-阿米尼被捕的理由是她涉嫌违反伊斯兰着装规定，戴头巾露出了部分头发。而她在被拘押期间离奇死亡的原因，据她在伊拉克的表兄透露，是由于头部受到了重击。

据法新社今天10月2日引述非政府组织“伊朗人权” (IHR)说，两周以来，至少有92人在伊朗当局对抗议活动的镇压中死亡。

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