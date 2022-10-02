印尼球迷冲突酿悲剧：至少174人死亡

印尼球赛悲剧

印尼东爪哇省马朗市Kanjuruhan体育场一场足球赛，球迷之间发生冲突，警察和士兵在催泪瓦斯烟雾中2022年10月1日星期六。

印度尼西亚人今天周日醒来被当地有史以来最严重的球场死亡悲剧震惊。东爪哇省的这场球赛骚乱酿至少174人死亡。

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10月1日周六，东爪哇省玛琅市数千球迷涌入一个足球场，发生骚乱冲突。在警方施放的大量催泪瓦斯中，人们拥挤出逃，现场至少有174人死亡，另有180多人受伤。

出事的地方在马朗市的坎朱鲁汉（Kanjuruhan）体育场，当地阿雷马足球俱乐部（Arema FC）的球迷们，在该球队以3-2输给对手佩尔塞巴亚足球俱乐部（Persebaya Surabaya）之后，冲进球场。这是20多年来，该俱乐部第一次输给来自邻近城市泗水的宿敌。

据东爪哇省副省长达尔达克（Emil Dardak）中午告诉坎帕斯（Kompas）电视台，死亡人数已从127人上升到174人。

警方将这一事件描述为"暴乱"，并说，他们试图劝说球迷返回看台不果，并在两名警察被杀后，发射了催泪瓦斯。

法新社说，来自体育场内的镜头显示，现场有大量催泪瓦斯，人们紧紧抓住障碍物，试图逃离。还有人抬着受伤的观众在混乱中前进。许多受害者是在踩踏中丧命的。

一位43岁名叫多尼（Doni）的目击者告诉法新社："警察喷撒催泪瓦斯后，人们立即冲出来，互相拥挤推搡，造成了大量的伤亡。

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)周日下令对该国的足球比赛安全进行调查。印尼政府已经道歉。

国际足联主席对昨天印尼发生的足球致命事件表示说，这是"一场无法想象的悲剧"。法新社发自巴塞罗那的消息说，今天西班牙足球甲级联赛(Liga)的所有开赛之前，都为印尼昨天的“球场遇难者”默哀一分钟。

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