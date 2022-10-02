巴西大选首轮投票 卢拉和博尔索纳罗对决

巴西总统选举首轮

巴西总统大选首轮投票，“回归者”卢拉和“现任者”博尔索纳罗展开对决。他们二人，前者担心发生暴力骚乱，后者担心投票大规模作弊...

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10月2日，1.56亿巴西选民在紧张气氛中选择他们的下届总统，76岁的卢拉和67岁的博尔索纳罗展开对决，另9名候选人则沦为“临时工”。

据法新社发自里约热内卢的消息说，巴西极右翼总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）周日在里约热内卢第一轮总统选举投票后表示，"干净的选举"必须"得到尊重"。

博尔索纳罗说，"如果选举是干净的，便没有问题。愿最好的人获胜"。法新社说，在民意调查中被左派前总统卢拉超过的这位国家元首一直对该国的电子投票系统持批评态度。

左派前总统卢拉周日圣贝尔纳多-杜坎普投票站开门后不久投了票。他说，如果他第三次当选巴西总统，希望看到他的国家"恢复正常"。

76岁的卢拉补充说："我们不希望有仇恨与不和谐。他还表示自己最有可能在大选中战胜极右翼执政者博尔索纳罗。之前在竞选中卢拉曾表示，他担心国家会发生暴力骚乱。

据一些媒体在投票前引述民调说，左派候选人卢拉可能会在第一轮当选。不过，现任极右翼总统博尔索纳罗已多次表示，他怀疑这次投票会出现大范围作弊。因此他被其“对手”和媒体指控“拒绝接受投票箱的裁决”。

国际机构正在巴西监督周日的选举进程，美洲国家组织（OAS）派出一个由17国的55名专家组成的小组，这些人被部署在巴西的27个州。此外，该组织还在葡萄牙的波尔图，美国的华盛顿和迈阿密，观察巴西海外选民的投票情况。

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