德国议员：借访台湾告诉中国 无权干涉国会间交流

德国/台湾

德国联邦议会跨党派代表团10月2日飞抵台湾。台湾外交部表示热烈欢迎，并祝该代表团在对台湾为期5天的访问中取得丰硕成果。

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中央社台北10月2日综合报导，德国国会跨党派6位议员今天抵台访问。他们表示，在中国升高对台威胁之际造访台湾，除表达对台湾的支持，也是要告诉中国不应干涉国会之间的正常交流。

德新社（DPA）报导，德国国会友台小组主席威尔许（Klaus-Peter Willsch，另译魏尔胥）表示：「问题不在于这次对一个民主国家的和平之旅，而在于一个神经过敏的独裁政权以飞弹和军事侵略等做出的过度反应。」

他说：「议员交流不能成为中国共产党人采取剑拔弩张行为的借口，也不能成为进一步侵犯台湾领海和领空的借口。」

威尔许说，作为德国友台国会团体，他们与台湾立法院维持着外交政策关系。

他说：「为了这一目的，代表团会不定期前来台湾。我们也会在我们的联邦议院（Bundestag）接待来自台湾立法院的代表团。」

代表团中的绿党政治人物史蒂芬（Till Steffen，另译，徐德分）告诉德国之声（Deutsche Welle）中文频道，在这样的时候，展现与台湾的友谊很重要。

史蒂芬表示，德国对台湾和中国的政策多年来没有改变，如果国会议员对访台裹足不前，那才叫不一样。他说：「在中国威胁台湾之际，如果我们不去访问台湾，对台湾将会是一个负面讯号。」他说，中国不应「干涉」这项合作。

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）8月初访问台北后，中国随即在台湾附近举行大规模军事演习。这是其后第二个访台的欧洲大国代表团，一个法国国会代表团于9月初访问了台湾。

德国联邦议院人权委员会也计划在10月底访问台湾。

在德国的亚洲贸易伙伴中，台湾排名第5，而台湾与其他欧盟成员国的贸易，皆不如与德国的贸易多。去年双方货物贸易额超过200亿美元。

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