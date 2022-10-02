拉脱维亚选举 亲西方中间派获胜 俄语政党变弱

拉脱维亚/选举

拉脱维亚10月1日举行的议会选举初步计票结果出炉：亲西方的中间派获胜，俄语族群支持的政党被削弱，只有一个得票超过5%，跨入议会门槛。

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法新社10月2日发自里加的消息说，据96%的投票站得出的部分结果，即将离任的来托维亚总理卡林斯（Arturs Krišjānis Kariņš）所属的中间派政党，在昨天周六举行的拉脱维亚议会选举中获胜，而与该国俄罗斯族关系密切的政党则受到了削弱。

卡林斯的“新团结党”赢得18.94%的选票，位居第一；绿党和农民联盟（中间派和社会民主党）以12.66%位居第二；其次是联合名单（中间派绿党和地区党）得票10.98%；国家联盟（中右翼）得票9.31%。

俄语族群支持的政党，这次只有民粹派的“稳定党！” 以6.75%通过了5%议会资格门槛。而曾经强大的俄语政党“和谐党”，及亲克里姆林宫的“拉脱维亚俄罗斯人联盟”得票都未达5%被挤出了议会。

法新社说，本次选举的结果，提高了现任总理卡林斯在11月初新议会开始运作时，被总统莱维茨正式任命领导下届政府的机会。

拉脱维亚与爱沙尼亚和立陶宛并称波罗的海三国，东与俄罗斯、白俄罗斯相邻，西隔波罗的海与瑞典向望。拉脱维亚拥有180万人口的是欧盟和北约成员国。

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