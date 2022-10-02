普京盟友吁用核武 分析指俄“杂拌军”无法应对核战

俄罗斯/乌克兰/核武器

俄总统普京和其防长绍伊古被担心将世界拖入一场核大战2022年8月15日莫斯科（资料图片）

在普京宣布吞并乌克兰四个地区第二天，乌军攻下被吞并区内的战略重镇莱曼。普京的亲密盟友吁他使用核武器，但有分析指出，眼下俄罗斯的杂拌军无法在核战场起作用。

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路透社今天10 月 2 日发自基辅的报道，乌克兰军队周六收复莱曼是在普京宣布吞并乌克兰近五分之一土地并将这些地区置于俄罗斯核保护伞之下的第二天。普京周五在莫斯科举行的“华丽”吞并仪式被基辅和西方谴责为一场“非法”闹剧。

美国国防部长劳埃德奥斯汀周六在新闻发布会上庆贺乌克兰军队收复莱曼。他称，“对现在所看到的情况感到非常鼓舞”，并指出，这将给俄军带来新问题。他解释说，在克里姆林宫对乌克兰进行长达7个多月的入侵期间，“莱曼”是俄军将其部队和物资推向南部和西部的供应线。而“没了这些路线，会令俄罗斯人进退两难。”

乌克兰的莱曼大捷激怒了普京的盟友俄罗斯车臣领导人拉姆赞-卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）。他呼吁普京使用核武器。他在电报群（Telegram） 写道：“在我个人看来，应该采取更严厉的措施，直到在边境地区宣布戒严，和使用低当量核武器”。

之前包括俄罗斯前总统梅德韦杰夫在内的其他俄罗斯高级官员都曾“明确”暗示俄罗斯可能需要诉诸核武器。

俄罗斯杂拌军

普京上周表示，当他说准备用一切可用的手段来捍卫俄罗斯的“领土完整”时，并不是在虚张声势。普京在周五明确表示，俄罗斯的“领土完整”已扩展到宣布吞并的乌克兰新地区。

美国总统乔拜登已公开敦促普京不要使用核武器。华盛顿警告将对任何使用核武器的行为做出“果断”反应。

路透社引述华盛顿智库战争研究所 (ISW) 的分析师表示，俄军在目前状态下几乎可以肯定无法在核战场上作战，尽管它历来训练其部队这样做。

该分析说，目前构成俄罗斯地面部队的“精疲力竭”的合同兵、“仓促动员”的预备役人员、“应征入伍”人员和“雇佣军”的混乱聚集，无法在核环境中发挥作用。因此，受俄罗斯战术核武器影响的任何地区，对俄罗斯人来说都是行不通的”。

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