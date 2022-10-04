俄联邦委员会全票批准乌四地区入俄条约 欧盟召见俄大使

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俄罗斯联邦委员会（即上议院）10月4日上午举行全会，全票批准了顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四个乌克兰地区各自作为联邦主体加入俄罗斯的四项条约。欧盟发言人3日向美国有线电视新闻网（CNN）表示，在俄总统普京上周决定吞并乌克兰地区后，欧盟已经以协调方式召见了俄罗斯驻欧盟成员国和欧盟机构的大使们。

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继俄罗斯国家杜马（即下议院）后，俄罗斯联邦委员会周二亦表决批准，四个乌克兰地区并入俄罗斯的条约，正式完成入俄程序。

塔斯社报导称，根据这些法律，新的组成实体的居民从9月30日，即这些地区加入俄罗斯之日开始被承认为俄罗斯公民，但他们有一个月的时间拒绝俄罗斯公民身份。文件规定，新地区的居民可以通过提交申请和宣誓成为俄罗斯公民来获得俄罗斯公民身份。

报导称，根据这些文件，卢甘斯克和顿涅茨克加入俄罗斯后将保留其所谓“共和国”的地位，俄语将是其官方语言。赫尔松和扎波罗热地区也将作为组成实体加入俄罗斯，并将继续被称为 “地区”。乌东这四个地区的边界将与“其成立和加入俄罗斯之日存在的边界相同”。

塔斯社称，“国际协议规定，它们与其他国家的边界将被视为俄罗斯的国家边界”。卢甘斯克和顿涅茨克地区将根据其“宪法”中描述的2014年的边界加入俄罗斯。

值得一提的是，在周二俄联邦委员会就非法吞并四块乌克兰领土进行表决之前，俄联邦委员会的一名参议员指出，并非所有上述地区都完全在俄方的控制之下。

俄罗斯参议员纳鲁索娃(Lyudmila Narusova)在会上发言说：“从这些协议签署之日起，接触线发生了变化，目前我们被建议接受部分领土被另一个国家的武装部队占领的地区加入俄罗斯联邦”。她要求对此作出解释。

俄联邦委员会宪法立法委员会主席克里沙斯（Andrey Klishas）回答说，“宪法法院裁定四个地区的合并符合俄罗斯宪法”，但不评估政治事务或实地接触线。

此外，欧盟外交与安全政策首席发言人斯塔诺(Peter Stano)周一向CNN表示：“针对俄罗斯最近采取的进一步升级其对乌克兰的侵略的措施——虚假公投和非法吞并乌克兰领土，欧盟以协调的方式召见了俄罗斯驻欧盟成员国和欧盟机构的大使们。”

斯塔诺说，此举旨在“传达欧盟对这些行动的强烈谴责”，并要求“立即停止破坏乌克兰领土完整和违反《联合国宪章》和国际法的步骤”。据斯塔诺说，这次召见是在上周五开始的。他补充说，俄罗斯驻欧盟大使周一下午在布鲁塞尔被召见。

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