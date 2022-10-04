所罗门外长：不会在美中之间选边站

所罗门群岛/中国/美国

所罗门群岛外交部长马内莱（Jeremiah Manele）10月4日向媒体表示，只有在删除间接提及中国的内容后，该国才同意签署美国与十几个太平洋岛国在上周发表的《美国-太平洋伙伴关系宣言》（以下简称宣言）。马内莱还称，所罗门群岛不会在美国与中国之间选边站。

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马内莱周二在新西兰首都惠灵顿对记者说：“有些提法使我们处于不得不选边站的境地，而我们并不希望被置于不得不选边站的境地”。他的讲话代表着所罗门群岛首次公开承认其最初对《宣言》有顾虑，并表达了该国为什么改变主意。

9月29日，在华盛顿主办的首届美国-太平洋岛国峰会上，美国和太平洋岛国领导人达成了《宣言》。早前媒体报道不会在此期间签署该宣言的所罗门群岛也最终在这一文件上署名。

拜登政府承诺，美国将在未来十年为太平洋岛国增加8.1亿美元的新援助。这次峰会是在美国对中国在太平洋地区的军事和经济影响日益担忧的情况下召开的。

最终《宣言》内容主要集中在关注太平洋地区所面临的气候变化、经济增长和自然灾害等问题上。关于安全问题的一小部分主要包含宽泛的语言，虽然它特别谴责了俄罗斯对乌克兰的入侵，但没有提到中国。

马内莱告诉媒体称：“在最初的草案中，有一些提法让我们感到不舒服，但后来与官员们一起，经过讨论和谈判，我们能够找到共同点。”在记者地追问下，马内莱承认草案中间接提到了中国。

马内莱还向媒体强调，所罗门群岛与中方早先签订的安全框架协议是该国国家安全战略的一部分，其中并没有像一些人担心的那样，规定中国可以在当地建立军事基地。

马内莱表示：“我们欢迎美国重新与太平洋地区接触，我们期待着与我们所有的伙伴合作......印度-太平洋应该是一个和平、合作和协作的地区，它不应该被视为一个对抗、冲突和战争的地区。”

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