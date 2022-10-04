普京“很有可能”今日签署吞并法案 泽连斯基签署不能与普京谈判命令

俄罗斯/乌克兰/国际

据塔斯社报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫10月4日向媒体表示，俄总统普京可能最早在当日签署关于接纳顿涅茨克、卢甘斯克以及赫尔松和扎波罗热四个乌克兰地区加入俄罗斯的法案。此前，乌克兰总统泽连斯基批准了乌国家安全委员会关于不可能与俄总统普京进行谈判的决定。

广告 继续浏览后续

继俄罗斯国家杜马（即下议院）后，俄罗斯联邦委员会（即上议院）周二亦表决批准，四个乌克兰地区并入俄罗斯的条约，正式完成入俄程序。当被问及普京是否可能在周二签署四地区入俄法案时，佩斯科夫向塔斯社表示：“有这样的机会，（它们）即将到达，很可能今天就会签署”。

据佩斯科夫称，周二没有计划举行新的公开仪式或俄总统普京就该问题发表讲话。佩斯科夫称：“不，总统的演讲在早些时候，我们都看了，听了，这是一个非常重要的、具有里程碑意义的演讲”。他解释说：“我们今天不打算发表任何其他讲话”。

佩斯科夫还表示，“在俄罗斯四个新地区的领土上不可能举行新的公民投票，因为这些地区的居民已经就成为俄罗斯的一部分表达了他们的意见”。

这是佩斯科夫对特斯拉公司创始人马斯克稍早提出的俄乌和平方案4点建议作出的回应。马斯克3日在推文中写道：“在联合国监督下就‘被强占地区’重新进行公投，如果这是人民的意愿，俄罗斯离开。”

对此，佩斯科夫称：“至于举行公投，居民已经表达了他们的意见，不可能再有其他事情了。”

基辅方面，泽连斯基10月4日批准了乌克兰国家安全和国防委员会关于不可能与普京进行谈判的决定。根据乌克兰总统府网站介绍，该法令确认“不可能与俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行谈判”。

乌克兰国家安全和国防委员会会议是9月30日举行的，也就是普京宣布他将非法吞并赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克和卢甘斯克这四个部分被占领的乌克兰领土的当天。乌方表示，此举是对普京的非法吞并企图的回应。

据了解，泽连斯基还下令乌克兰政府通过增加对乌军事技术援助的规模来夯实国防实力，并建议最高拉达（议会）加速通过相应的对俄制裁法案。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅